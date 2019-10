Får kritikk for å ha snudd ryggen til før Spanias scoring, nå tar han selvkritikk: - Ser dumt ut

Sander Berge (21) refses for måten han forsvarte seg på før Norges baklengsmål mot Spania.

NORGE - SPANIA 1-1:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det endte altså 1-1 mot Spania etter en forrykende avslutning på kampen lørdag kveld.

Norge var det beste laget totalt sett, og det var fortjent da Joshua King satte inn utligningsmålet med et straffespark på overtid.

Selv om det var en positiv kamp av Norge, er det ting å rette på, og særlig når det gjelder forsvarsspillet ved kampens første scoring.

På sosiale medier bet flere seg merke i Sander Berges inntreden før baklengsmålet.

Midtbanespilleren klarerte først altfor dårlig da han hadde sjansen til å avverge hele situasjonen, og da Saúl Níguez fyrte av skuddet som endte med scoring sekunder senere snudde han ryggen til.

Tidligere eliteserietrener Tom Nordlie var blant dem som reagerte.

- Berge skal ikke snu ryggen til skytter på 0-1, og det er mulig for Rune Almenning Jarstein å ta den selv om han er dekket. Synd i en bra kamp av Norge, men slike ting blir ofte straffet og avgjørende på dette nivået. Den lille forskjellen, skrev Nordlie på Twitter, og var ikke alene om å kritisere Berge.

Etter kampen forklarer Norge-profilen situasjonen slik:

- Jeg prøvde å komme ned og hjelpe til da de kom inn i femmeteren, men så klarerte jeg litt kort og prøvde bare å få den ut av farlig område, en litt panisk klarering. Så støtet jeg opp, og det var ikke meningen å snu ryggen til, men det ble en dårlig naturlig bevegelse. Jeg vil ikke blokkere og få en retningsforandring på skuddet eller hindre utsikten. Men det ser dumt ut, og jeg bør helt klart få blokkert skuddet, sier Sander Berge til Nettavisen.

- Ergret det deg etter scoringen?

- Ja, men så må jeg bare nullstille, sånn er fotballen. Man prøver bare å legge det bort og spille de siste 30, sier han.

Keeper Rune Almenning Jarstein depper etter det unødvendige baklengsmålet mot Spania lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

- Fantastisk opplevelse

Berge er uansett svært fornøyd med det Norge presterte mot det spanske stjernegalleriet. Han roser særlig laginnsatsen etter det viktige poenget.

- Jeg synes vi gjør en veldig sterk kamp kollektivt. Vi har lært av tidligere erfaringer, vi tapte 0-6 mot Tyskland, men har vokst mye på de erfaringene. Vi lærte også mye av bortekampen i Spania, sier Berge.

Han er også strålende fornøyd med at det norske folk virkelig møtte opp for å hjelpe laget. Ullevaal var helt utsolgt lenge før kampstart.

- Det var en fantastisk opplevelse å spille foran et fullsatt Ullevaal og ha vår 12. mann i ryggen. Tidligere har man spilt mot Spania og opplevd at de norske klapper mer for Spania enn de gjør for oss, men i dag følte jeg at de var på vår side. Det bidrar til at man våger og tør mer, sier Berge.

Norges landslagssjef Lars Lagerbäck har nå gått 13 kamper på rad uten tap på Ullevaal.

- Vår beste kamp

Svensken, som tidligere har vært kjennetegnet av evnen til å bikke fotballkamper i sin favør, er likevel svært fornøyd etter 1-1-kampen mot Spania.

- Det er nok den beste kampen vi har gjort når vi tenker på motstanderen. Det er noen korte perioder vi har problemer, men spillerne la ned en fantastisk innsats. Vi har kanskje ikke flere klare målsjanser enn Spania, men flere halvsjanser enn dem der ballen faller ned på farlige steder i boksen vår. Det var helt klart fortjent med ett poeng, sier Lagerbäck etter kampen.

STJERNEMØTE: Sander Berge i kamp med Spanias Santi Cazorla. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Norge er nå fire poeng bak Sverige, som innehar andreplassen bak Spania etter lørdagens kamper.

Opp til Romania er det tre poeng, og dermed er det fortsatt muligheter for at Norge kan knipe andreplassen.

Romania har igjen hjemmekamper mot Sverige og Norge og bortekamp mot Spania. Sverige har igjen Spania hjemme, Romania borte og Færøyene hjemme.





Trekker frem to spillere

Lagerbäck svarer slik på spørsmål om hvordan han bedømmer sjansene for å knipe andreplassen:

- For det første må vi konsentrere oss om våre kamper og vinne dem.Så må vi ha hjelp for å gå forbi Sverige, og trenger at Spania slår dem først, og at vi så får hjelp i november-kampene. Det er nok Romania vi må håpe på der, om vi klarer å slå dem selv. Det er klart man skal være optimist, men jeg pleier å kalle meg realist. Sjansen finnes alltid, men så kan du og jeg diskutere lenge hvor stor den er, sier Lagerbäck.

- Hva er du mest fornøyd med fra kampen mot Spania?

- Jeg er ganske fornøyd med det meste. Det er et par småting jeg er misfornøyd med, men det har jeg forståelse for slik kampen utviklet seg, sier han.

Lagerbäck, som ikke har for vane å trekke frem enkeltspillere på eget initiativ, gjorde nettopp det på pressekonferansen sent lørdag kveld.

- Haitam (Aleesami) og Omar (Elabdellaoui) synes jeg var utrolig bra i denne kampen, slo han fast, og fortalte at det var en viktig del av kampplanen å få backene høyt i banen.

Spanias landslagssjef Robert Moreno så seieren glippe på overtid, men han lever godt med kvalifiseringens første poengtap.

- Vi kom for å vinne, men det ble ett poeng. Det er godt nok med tanke på stillingen i EM-kvalifiseringen, men vi kan ikke være helt fornøyde, sa han etter kampen.

Nå fortsetter Norge EM-kvaliken med bortekamp mot Romania tirsdag kveld.