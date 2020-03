Far og sønn Maldini koronasmittet

AC Milan-legende Paolo Maldini og hans sønn Daniel, som spiller i Milan, har begge blitt smittet av koronaviruset.

Det skriver klubben på sine hjemmesider.

Far Paolo er for tiden teknisk direktør i AC Milan, der sønnen spiller. Paolo ble en klubblegende i den italienske hovedstadsklubben etter at han vant sju Serie A-titler og mesterligaen fem ganger. Han var Milans kaptein i 13 år.

I tillegg spilte han over 100 landskamper for Italia og var kaptein for landet sitt i åtte år.

Sønnen Daniel er et stort talent som har fått ett minutt i Serie A denne sesongen. Det kom i 1-1-oppgjøret mot Verona i starten av februar.

Nyheten om at dobbelt blad Maldini har testet positivt, kommer bare noen timer etter at Paulo Dybala ble den tredje Juventus-spilleren til å teste positivt.

Daniel Maldini er den første Milan-spilleren til å bli koronasmittet.

