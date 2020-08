Får uventet støtte fra Russland: Selskap frir til Northug om samarbeid

Mens norske samarbeidspartnere er usikre om de skal fortsette å samarbeide med Northug, har russiske Spine Sports en helt annen holdning.

Dagen etter Northug offentliggjorde på Instagram at han hadde blitt stoppet av politiet for å ha kjørt i 168 km/t i en 110-sone og narkotikafunn i egen bopel, varslet Uno-X at de avbrøt samarbeidet med Petter Northug.

Norges skiforbund, Red Bull og XXL har ikke villet komme med et tydelig svar på om de kommer til å fortsette å samarbeidet med Northug i fremtiden.

Men fra det russiske skisko-selskapet Spine har Northug nå fått uventet støtte.

Denne uken la Spine ut et innlegg på Instagram hvor de skriver at de ønsker å inngå et samarbeid med den abdiserte skikongen.

Frir til Northug på Instagram

Denne uttalelsen kom mandag kveld, tre dager etter at Northug innrømmet råkjøringen og narkotikafunnet.

- Spine Sports har hatt møter og forhandlinger om et samarbeid med Petter Northug. I dag ønsker vi å bekrefte vårt ønske om å samarbeide med den store nordmannen, som er elsket og husket av millioner fans over hele verden, skriver de.

Her er Instagram-innlegget:

Til Nettavisen skriver Spine Sports at de ikke vil kommentere Instagram-innlegget ytterligere.

- Vi som et selskap henviser til vår uttalelse på Instagram. Vi mener vi uttrykte både våre følelser og posisjon tilstrekkelig tydelig der. Poenget vi vil påpeke er at idrettsutøveren Petter Northug er enormt populær internasjonalt, inkludert i vårt hjemland Russland, skriver det russiske selskapet på e-post til Nettavisen.

På spørsmål om forhandlingene om et samarbeid med Northug ønsker de heller ikke å si noe.

- Når det gjelder våre spesifikke kontrakter og samarbeid med Petter Northug, foretrekker vi å ikke kommentere på dette tidspunktet.

FÅR UVENTET STØTTE: Det russiske skisko-selskapet Spine Sports ønsker å innlede et samarbeid med Petter Northug. Her er Northug fra pressekonferansen i Trondheim fredag. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Hyller Northug

Spine Sports har også lagt ut et innlegg på Instagram 28. januar, hvor man ser Northug prøve Spine sine skisko.

- Kongen av langrenn starter å vurdere Spine Custom Fit, skriver de blant annet i innlegget.

I Instagram-innlegget til Spine Sports fra mandag starter de med å hylle skistjernen.

- Petter Northug er mer enn en olympisk mester. Han er mannen som har formet utviklingen av langrenn det siste tiåret. Det er ingen skikkelige rocke-stjerner i skisporten - bortsett fra mannen fra Trondheim, skriver de.

Tilgitt etter kontroversiell episode i 2010

Videre henviser de til episode fra 2010, om hvor spesiell Northug er for russerne.

- Det er ikke ofte den russiske fansen aktivt heier på en utenlandsk idrettsutøver, en rival. Med ett unntak – Petter Northug. De hadde til og med tilgitt ham for episoden da han, etter å ha kommet på tredjeplass i et løp, og var alvorlig seint ute til premieseremonien, som førte til at vinneren av løpet, russiske Maxim Vylegzjanin, måtte vente. De ville ikke tilgitt noen andre – men Petter slapp unna med det. Fordi, du vet, Petter!

Episoden Spine Sports henviser til var fra et verdenscuprenn i La Clusaz i 2010. Petter Northug ble overraskende spurtslått av russiske Maxim Vylegzjanin på oppløpet. Northug ble så skuffet at han at han kom forsinket til premieutdelingen og Vylegzjanin måtte stå og vente på nordmannen. Det førte til at Northug ble fratatt deler av premiepengene av FIS.

De skriver også at det Northug har gjort er farlig og feil, at han må endre seg og bli straffet i samsvar med loven. Men de mener også det er viktig å vise nordmannen støtte.

- Å forlate den store nordmannen uten støtte i et slikt øyeblikk, vende seg bort fra ham eller til og med sitte på gjerde i påvente, slik noen av hans partnere gjør nå, er galt. Det vil ikke skade bare mesteren selv, men også hele langrennsporten, skriver de.

Aukland vil ikke avbryte samarbeidet

Petter Northug har det siste året lansert eget brillemerke med navn «Northug». Han har blant annet en samarbeidsavtale med Norges skiforbund, men også flere utøvere. Langløpsveteranen Anders Aukland er av flere utøvere som samarbeider med Northug og bruker brillene hans.

For han er det helt uaktuelt å bryte avtalen med Northug, meldte NRK forrige lørdag.

– Det som har skjedd er først og fremst veldig trist. Petter er en venn og en samarbeidspartner. I dette tilfellet er det vanskelig å si noe positivt om det han har gjort og identifisere seg med verdiene hans, men for meg blir det helt feil å ta avstand fra ham nå, sa Aukland til NRK da.

Petter Northug er siktet for fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika etter at han ble stoppet av politiet sist torsdag.