Får vondt av Iversen: - Ekstremt kjipt

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er ikke i tvil om at Emil Iversens store mål for sesongen ryker.

TOBLACH (Nettavisen): Mens det norske landslaget nå har forflyttet seg til Toblach i Nord-Italia, ble Iversen sendt rett hjem med fly etter den andre etappen av Tour de Ski i Sveits.

Iversen har blitt forkjølet og var ikke i stand til å fullføre touren.

Det betyr at han ikke får noen sluttplassering i Tour de Ski, men verre er det med verdenscuppoengene han går glipp av. Iversen har i hele høst uttalt at verdenscupen sammenlagt er det store målet for sesongen.

Les også: Falla kritisk. Avbryter Tour de Ski: - Det er tullete

Sjanseløs



Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er tydelig på at Iversen nå er sjanseløs på å kjempe om en seier i sammendraget.

- Det ryker. Skal han klare det så må Johannes, russerne og alle som er foran stå over Tour 2020. Det tror jeg ikke skjer, sier Nossum til Nettavisen.

Han erkjenner at det var tungt å se at Iversen ble tvunget til å reise hjem etter løpet i Lenzerheide søndag.

- Det var kjipt. Jeg ønsker det beste for utøverne til enhver tid. Det er kjipt å se noen som misser på sitt store mål i sesongen så tidlig, sier Nossum.

- Det er alltid kjipt når utøvere blir holdt vekk fra sine mål på grunn av sykdom og skader. Det er alltid ekstremt kjipt, forteller landslagstreneren.

Les også: Ble latterliggjort av Norge-profil. Nå har russerne tatt grep

LANDSLAGSTRENER: Eirik Myhr Nossum under Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Johannes Høsflot Klæbo mister en stor konkurrent når Iversen nå måtte avbryte touren, men 23-åringen finner ingen glede i situasjonen.

- Jeg håper for hans del at han kommer seg fort på beina igjen. Det var kjipt at han måtte hjem så tidlig og at han fikk seg en forkjølelse. Vi får håpe at han kan gå fort når vi bikker januar, sier Klæbo.

Les også: Hissig stemning i Tour de Ski - vil ha svenske straffet

Ber Iversen sette seg nye mål

Selv om hovedmålet til Iversen nå er kjørt, mener landslagstrener Nossum at trønderen fortsatt har mye å se frem til når han blir friskmeldt.

- Å vinne flest mulig av de rennene i januar og Tour 2020 er et naturlig mål. Skulle han klare det så kommer han høyt i sammendraget. Han vinner ikke, men for han så er ett av de store målene igjen med Tour 2020, sier Nossum.

Landslagstreneren vil imidlertid gi Iversen noen dager på å få hodet på rett plass igjen.

- Når den største skuffelsen har gått over så gjelder det å slå seg til ro med at det var en veldig riktig avgjørelse å dra hjem med tanke på Tour 2020 og de verdenscuprennene som er i januar, forteller Nossum.

Tour de Ski fortsetter med 15 kilometer friteknikk i Toblach tirsdag. Rennet starter klokken 12.30.

Les også: Johaug imponerte. Så tok hun et knalltøft valg