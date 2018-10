Fauske herjet i dansk eliteserie

Helene Gigstad Fauske scoret hele 10 mål da hun førte Herning-Ikast til 28-21-seier over Ringkøbing i dansk eliteserie håndball onsdag.

Fauske traff med 10 av 11 skuddforsøk i spill, men misset den eneste gangen hun forsøkte seg på straffekast. Likevel holdt det til å bli kampens suverene toppscorer og trygge to nye poeng.

Tonje Løseth bidro med to mål på hele sju avslutninger, mens Stine Skogrand scoret en gang. Tidligere onsdag ble det klart at Skogrand er gravid, tar pause fra håndballen i slutten av måneden og dermed er uaktuell for Norges EM-lag.

Esbjerg måtte tåle 25-28-tap hjemme mot Aarhus etter å ha vunnet sine åtte siste kamper. Marit Røsberg Jacobsen og Vilde Mortensen Ingstad scoret fire mål hver, Kristine Breistøl og Sanna Solberg to hver, men til liten nytte.

Serieleder Odense, som sist helg slo Larvik borte i mesterligaen, tok sin 10. seier av like mange mulige i hjemlig serie. Ingvild Kristiansen Bakkerud bidro med tre av målene da Nykøbing Falster ble slått 25-24 i en spennende kamp.

Moa Høgdahl scoret ett mål da Viborg slo Skanderborg 26-18.

Odense topper tabellen fire poeng foran Esbjerg, fem foran Nykøbing Falster og Aarhus. Herning-Ikast er nummer fem ytterligere poenget bak.

(©NTB)

Mest sett siste uken