Lucien Favre innrømmer at han ble overrasket over at Haaland valgte Dortmund

Den sveitsiske hovedtreneren priser seg imidlertid lykkelig for at nordmannen vraket flere andre gigantklubber før nyttår.

DORTMUND (Nettavisen): Det sier han til norske medier onsdag.

62-åringen var i godt humør da han møtte tyske og norske journalister på Dortmunds treningsanlegg. Etter den obligatoriske pressekonferansen, stilte han også opp på en ekstraseanse for Nettavisen, Stavanger Aftenblad, TV 2 og NRK i klubbens lokaler.

Sveitseren forklarte at han trenger å vedlikeholde engelskkunnskapene, og svarte velvillig på spørsmål i 10 minutter, hvorav samtlige handlet om Erling Braut Haaland.

Trenerveteranen innrømmer at han ble overrasket da den norske unggutten valgte Dortmund.

- Vi ble litt overrasket fordi vi så på det som vanskelig fordi det var mange toppklubber (interessert, journ. anm), men til slutt vant Dortmund, sier han smilende.

For historien er allerede kjent for de fleste: Erling Braut Haaland var koblet til en rekke storklubber i desember, deriblant Juventus, RB Leipzig og Manchester United.

Til slutt valgte imidlertid jærbuen Borussia Dortmund, og lørdag markerte han seg i Bundesliga-debuten med hat trick på under en halvtime.

Det har gjort at interessen rundt 19-åringen har eksplodert, og den norske landslagsspissen høster mye skryt fra sin nye sjef.

- Han kan spille langs bakken, og for meg er det veldig viktig at han er en lagspiller. Han vil alltid vinne, men han vil vinne for laget og ikke for seg selv. Det er veldig viktig, sier Favre.

TRENERVETERAN: Favre (62) har en lang karriere som hovedtrener. Foto: Michaela Rehle (Reuters)

- Holdningen hans er fantastisk

62-åringen har tidligere uttalt at Haaland trenger tid etter å ha vært ute med en kneskade i flere uker etter sin siste kamp for Salzburg, og han sier det er for tidlig å si noe om nordmannen er med fra start mot Köln fredag kveld.

Det han imidlertid vil si noe om, er spissens holdninger og påvirkning på troppen.

- Holdningen hans er fantastisk. Han gir alt, han er ikke glad når han taper og han vil alltid score mål. Han kan forbedre seg her, men han er bare 19 år så vi må være forsiktige, forteller han.

Haaland har ved gjentatte anledninger vist fram sitt forholdsvis tydelige kroppsspråk, og Favre poengterte på den ordinære pressekonferansen at han har lagt merke til at Haaland blir sint om han bommer på en sjanse.

For Haalands vanvittige sult etter alltid å score mål er kjent for mange, og når Nettavisen spør Favre om hva han synes om hvordan Haaland uttrykker seg på banen, skyter han raskt inn.

- Jeg liker det!

- Ble du overrasket over det?

- Nei, det er bare veldig positivt for både ham og laget. Vi er veldig glade for å ha ham. Den første kampen - tre mål, sier han med et smil, vel vitende om at Haaland på mange måter snudde kampen til seier for hans lag.

MÅL, MÅL, MÅL: Erling Braut Haaland scoret tre ganger mot Augsburg i Bundesliga-debuten. Foto: Michaela Rehle (Reuters)

Kan ikke huske sist en spiller debuterte med hat trick

Favre sier det alltid følger med press når man er Borussia Dortmund-spiller, men understreker at han kun har positive ting etter å ha blitt kjent med Haaland.

62-åringen startet sin managerkarriere i 1993, og har siden den gang trent klubber som Zürich, Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach og Nice før han kom til Borusisa Dortmund i 2018.

Han kan imidlertid ikke erindre å ha hentet en spiller som leverte varene så raskt som Haaland gjorde på WWK Arena i Augsburg lørdag.

- Nei, det kan jeg ikke huske. Første gang og tre mål, så det er allerede noe spesielt, forteller han til Nettavisen.

Haalands inntreden på 1-3 etter pause mot Augsburg snudde kampbildet fullstendig på hodet.

Favre sier han allerede visste mye om Haaland før han kom til klubben etter å ha studert ham mens han var i Red Bull Salzburg, og beskriver 19-åringen som svært allsidig.

- Hans bevegelser er veldig viktige. Han kan gå i bakrom, men han kan også spille med laget. Han kan spille med begge føttene ,og han er farlig når vi spiller langt fordi han kan heade til midtbanespillere eller kantene.

