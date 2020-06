FBI: Renneløkke hadde hengt lenge

FBI har etterforsket funnet av en renneløkke i depotet til Nascar-sjåføren Bubba Wallace i Alabama og konkludert med at den ikke kan ha vært myntet på ham.

Ledelsen i Nascar tolket funnet av en renneløkke i depotet til Wallace, den eneste svarte sjåføren i bilserien, som en mulig rasistisk handling.

Løkken ble funnet hengende i Wallaces depot i forbindelse med et løp i Alabama søndag og ble satt i sammenheng med at Wallace nylig fikk hele Nascar-ledelsen med seg på å bannlyse sørstatsflagget fra alle sine løp og øvrige arrangementer.

FBI kom inn i saken mandag, men konkluderte allerede tirsdag med at renneløkken hadde hengt i den aktuelle depotplassen ved racerbanen i Talladega siden oktober i fjor.

- Ingen kunne vite i oktober at mr. Wallace var den som skulle bli tildelt depotplass nummer fire i forrige uke, sier statsadvokat Jay Town og spesialetterforsker Johnnie Sharp Jr. i en uttalelse og slår fast at et ikke ligger noen kriminell hensikt bak.

Nascar sier i en uttalelse at FBI-rapporten konkluderer med at det var tauet til garasjedøren som var formet som en renneløkke og at den hadde vært slik siden i fjor høst, lenge før lagene i bilserien ankom Alabama og konkurransen i helgen, som var den første etter koronapandemien med publikum.