FC København henter Bendtner

Superligaklubben FC København henter Nicklas Bendtner fra Rosenborg. Angriperen har skrevet under på en halvårskontrakt med Ståle Solbakkens klubb.

Det er FC København som opplyser at de har hentet dansken hjem fra Norge, under to uker etter at Solbakken avfeide at noe slikt var på trappene.

– Når man ser på hans kampform, er det en spiller som uansett ikke ville kunne hjelpe oss i noen måneder, sa nordmannen til Ekstra Bladet da.

FCK har stått i en spisskrise etter at Dame N'Doye fikk en skade og nå mister høstsesongen fordi han må operere. N'Doye var i kjempeform før skaden og hadde scoret fire mål på seks kamper.

