FCK: – Det var bare ett sted å plassere ansvaret

FC Københavns ledelse sier den ikke kjenner seg igjen i Ståle Solbakkens beskrivelse av omstendighetene rundt avskjedigelsen i oktober.

I intervjuet på TV3s online søndag gikk den tidligere FCK-treneren knallhardt ut mot klubbledelsen for måten han fikk sparken på etter til sammen over tolv år som trener. Solbakken hevdet blant annet at han fikk beskjeden om at han var avsatt per telefon.

I en lengre uttalelse skriver klubben at det er «flere utsagn i intervjuet vi verken kan gjenkjenne eller er enig i», men går ikke nærmere inn på hva det gjelder.

– Ansvaret for resultatene var, etter hans eget ønske, hos Ståle som manager med oppgaven som både sportslig leder og sjeftrener. Derfor var det kun ett sted å plassere ansvaret for de manglende resultatene, skriver klubben, som holder fast på at beslutningen om å løse Solbakken fra kontrakten var riktig.

– Vi har fått både ros og ris for beslutningen. Noen har ment at vi ventet for lenge, andre at vi skulle ventet lengre. Vi står for at beslutningen var den riktige, skriver klubben.

(©NTB)

