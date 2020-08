FCK-kapteinen gikk rett bort til Solskjær med en beskjed

Manchester United har gjort sakene sine bra siden koronapausen. Etter Europa League-kvartfinalen viste Zeca sin takknemlighet overfor Solskjær.

Mandag kveld gikk Ole Gunnar Solskjær seirende ut av den norske trenerduellen mot Ståle Solbakkens København, i Europa League-kvartfinalen.

Selv om de fleste nok lot seg imponere mer av danskenes prestasjoner, sendte et straffespark fra Bruno Fernandes i den første ekstraomgangen rødtrøyene videre.

- Tusen takk for alt!

En som viste seg som en viktig brikke for FCK var kapteinen Zeca, men etter at kampen var blåst følte han for å vise sin takknemlighet til Solskjær, for den jobben han har gjort for klubben.

- Hei, tusen takk for alt du har gjort i Manchester United, hører man kapteinen si til Solskjær.

- Vi prøver å reise oss, svarer nordmannen.

Se situasjonen i videoen under:

Roser Fernandes

Solskjær hadde Bruno Fernandes ved sin side da Zeca kom bort til ham. Portugiseren kom inn United-dørene i januar og har vært en stor bidreagsyter. Solskjær la ikke skjul på sin begeistring for Fernandes i prat med FCK-spilleren.

- Han hjelper, sier han videre med et smil om munnen, og tydelig henviser til den offensive midtbanespilleren som går ved siden av ham.

- Ja, han er utrolig, svarer Zeca på Solskjærs uttalelser.

Det ligger vel noe i uttalelsene, for på fjorten Premier League-kamper endte Fernandes på utrolige 15 målpoeng, åtte mål og sju målgivende.

Eksperter ikke imponert over Uniteds prestasjoner

Flere ganger i den første omgangen påpekte kampens kommentatorer, Øyvind Alsaker og Nils Johan Semb, at det var rusk i United-maskineriet.

- Følg med på United, de har veldig dårlig press på ballfører, og ikke noe tempo i forsvarsspillet. Her er det veldig mye rusk. Det er balltap på egen banehalvdel som gjør at det er kort vei til mål, og lett for FCK å utnytte overganger, sa Semb.

- Det er noe med rytmen, det er et eller annet som lugger for Manchester United om dagen, fulgte kollega Alsaker opp.

TRENERKOLLEGAER: Solskjær gikk seirende ut av det norske treneroppgjøret. Foto: Wolfgang Rattay (Reuters)

Også Åge Hareide, som var ekspert i studio, var lite imponert over det han fikk se av sin tidligere elev Solskjær og hans lag de første 45 minuttene.

- Det er sløvt og svakt, sa Hareide og ventet at Solskjær kom til å levere en tordentale til spillerne i pausen.

Heller ikke etter pause klarte United å avgjøre kampen og dermed gikk oppgjøret til ekstraomganger. Fem minutter ut i første ekstraomgang tok United ledelsen. Bruno Fernandes sendte Solskjærs menn foran fra straffemerket.

Siden det nå kun spilles en kamp på nøytral bane og ikke hjemme- og bortekamp som vanlig, er det dermed United som er klar for semifinale i Europa League, ettersom det ikke ble flere scoringer enn portugiserens fulltreffer fra krittmerket.

Der møter de vinneren av tirsdagens oppgjør mellom Wolverhampton og Sevilla.