FCK slet, men tok langt steg mot europaligaen

Ståle Solbakkens FC København-lag er på vei mot en ny høst med europeisk gruppespill, men 3-1-seieren over latviske Riga i Parken satt langt inne.

Først i det tredje tilleggsminuttet satte innbytter Mohammed Daramy inn 3-1-målet som gir laget litt å gå på i returkampen i Latvia. Det sto 1-1 ved pause etter at gjestenes Vladimirs Kamess hadde utlignet Viktor Fischers ledermål.

Kamess overlistet Sten Grytebust i FCK-målet i det 41. minutt. Pieros Sotiriou ordnet ny ledelse på straffespark etter en drøy time, men tross stor dominans satt scoringene langt inne for et FCK-lag som er hardt rammet av skader. Stjernespissene Dame N'Doye og Jonas Wind har begge pådratt seg langtidsskader den siste uken.

Nyinnkjøpte Michael Santos fikk tommelen opp fra Solbakken.

– Han hadde to geniale involveringer. Først skaffet han straffe, så leverte han et flott framspill til Daramy. Det var viktig at det ble 3-1, for det gjør at Riga må fram på banen i returkampen, sa manageren til FCKs nettsted.

Med to mål å gå på bør Solbakkens menn greie å løse billett til klubbens 13. europeiske gruppespill på de 14 siste årene.

På god vei

Også flere andre norske er på god vei mot europaligaens gruppespill. Alexander Sørloth gikk for første gang målløs av banen som Trabzonspor-spiller, men det ble en knallsterk 3-1-seier borte mot AEK.

Caleb Ekuban, som spilte rett bak Sørloth i 4-2-3-1-formasjonen, ble den store helten da han scoret alle lagets tre mål. Det gjorde han etter at vertene hadde tatt en tidlig ledelse hjemme i Aten.

Sørloth ble byttet ut et snaut kvarter før slutt.

Fire nordmenn var involvert da nederlandske AZ Alkmaar spilte 1-1 mot belgiske Royal Antwerpen. Lenge så gjestenes venstreback Simen Juklerød ut til å vinne den interne duellen. Antwerpen ledet lenge i Enschede, der AZ var tvunget til å spille hjemmekampen på grunn av skader på egen stadion.

Norske dueller

Dylan Batubinsika ga gjestene ledelsen i slutten av første omgang, men laget fikk trøbbel da Buta ble utvist i det 73. minutt. Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø spilte som vanlig fra start for AZ, men Svensson ble byttet ut med Bjørn Maars Johnsen i det 76. minutt. Seks minutter senere kom utligningen ved Myron Boadu, og dermed er det ganske åpent før returkampen.

Norsk duell var det også i Glasgow, der Kristoffer Ajer og hans Celtic skaffet seg et godt utgangspunkt med 2-0-seier over AIK. Tarik Elyounoussi var utestengt og kunne ikke spille for den svenske klubben, men Daniel Granli spilte i likhet med Ajer hele kampen.

James Forrest ga Celtic ledelsen tidlig i 2. omgang, og Odsonne Edouard scoret det viktige 2-0-målet.

Tokmac Nguen spilte 87 minutter da Ferencvaros spilte 0-0 borte mot Suduva i Litauen.

Sigurd Rosted var ikke i troppen da Gent vant 2-1 over Rijeka.

