FCK snudde og vant mot bunnlaget Hobro

FC København var på vei mot et svært overraskende tap hjemme mot bunnlaget Hobro søndag, men to sene scoringer sørget for 2-1-seier.

Hovedstadsklubben lå sju poeng bak serieleder Midtjylland før søndagens kamp, og trengte tre poeng for å holde følge. Det burde i utgangspunktet vært en grei jobb hjemme mot tabelljumbo Hobro, men Ståle Solbakken og hans lag måtte slite for seieren. Gjestene tok ledelsen etter 30 minutter. Hobro misbrukte et straffespark, men Imed Louati satte inn returen. 0-1 så lenge ut til å bli resultatet, men etter 82 minutter sørget Pieros Sotiriou for balanse i regnskapet etter målgivende pasning fra Dame N'Doye. Ett minutt senere var duoen på farten igjen. N'Doye fant Sotiriou som satte inn vinnermålet for FC København. Dermed kuttet laget ned ledelsen opp til Midtjylland til fire poeng. Serielederen spiller borte mot Odense mandag. (©NTB)