Federer: – Ruud kunne ha vendt kampen i 3. sett

Roger Federer hadde mye pent å si om Casper Ruud etter å ha slått den unge nordmannen ut av Roland-Garros fredag. Han venter med tiden å se Ruud i topp 20.

– Selv om han tapte, var dette en perfekt kamp for ham. Han var nødt til å finne svar på tennisen jeg spilte da han tapte ni game på rad, og det var ikke lett. Publikum ventet en god kamp, og han greide å gi meg problemer i tredje sett. Han holdt seg inne i kampen, sa sveitseren til NTB.

– Casper var veldig nær å vinne settet. Om han hadde gjort det, kunne det blitt et vendepunkt. Da ville jeg fått problemer resten av kampen, så jeg var veldig lettet over at jeg greide å avgjøre kampen i det settet.

Federer vant kampen i tre strake sett, men mener at det kunne endt annerledes om Ruud hadde greid å avgjøre det tredje settet.

– Det var ikke lett å spille mot ham. Jeg greide ikke å finne svakheter i spillet hans. Mot slutten var jeg veldig glad for at serven min fungerte så bra, sa han.

Rekorder

Federer satte rekord ved å ta seg til åttedelsfinale i Roland-Garros for 14. gang. Like etterpå tangerte Rafael Nadal rekorden da også han vant sin 3.-rundekamp. Det var en merkedag for sveitseren, som ble den første spiller med 400 Grand Slam-kamper på merittlista. 37-åringen ble også eldste åttedelsfinalist i Roland-Garros på 52 år, og den eldste i noen Grand Slam-turnering på 28 år.

Etterpå fikk han mange spørsmål om sin 17 år yngre motstander.

– Jeg liker mye i spillet hans. I dag så jeg grusspilleren, men jeg er sikker på at han også kan være god på hardcourt. Han kommer helt klart til å ta seg inn blant de 50 beste på ATP-rankingen, og jeg tror han snart kan være i topp 20 også. Derfra er alt mulig, sa han.

Typisk norsk

– Jeg likte måten han fant ut av ting etter den tunge perioden da jeg vant ni game på rad. Tredje sett sto og vippet. Det var fint å se hvordan han bet seg fast. Jeg kan se hvorfor han kommer til å bli veldig god i framtiden. Han har flott innstilling og er stille og rolig. Kanskje er det typisk norsk, jeg vet ikke. Men han er konsentrert og har mye energi.

Federer liker også måten Ruud framstår på banen.

– Han er fair, og han spiller tennis lydløst, uten den høye stønningen. Det er rett og slett fint å spille mot en fyr som det. Jeg er sikker på at han med farens hjelp gjør alle de rette tingene. Arbeidsviljen er det, det kan vi allerede se. Han er både sterk og utholdende, og hans forehand er veldig hard. For å være ærlig hadde han fortjent å vinne det tredje settet, sa han.

(©NTB)