Federer drømte aldri om å bli verdensener igjen

Tennislegenden Roger Federer vant ikke en eneste Grand Slam-tittel mellom 2013 og 2016, men har slått voldsomt tilbake. Sveitseren er igjen verdensener.

36-åringen sikret posisjonen som verdens beste mannlige tennisspiller da han avanserte til semifinalen i en ATP-turnering i Rotterdam fredag.

Dermed ble 36 år gamle Federer historiens eldste verdensener på herresiden. Tidligere har André Agassi hatt aldersrekorden som verdensener i en alder av 33 år og 131 dager.

Federer, som har vunnet hele 20 Grand Slam-titler, ga aldri opp troen på at han igjen kunne vinne store titler, men drømte aldri om igjen å kunne kalle seg verdensener.

Ikke i hans drømmer

– Jeg har alltid hatt et langtidsperspektiv på karrieren, og jeg oppga aldri målet om å vinne store titler igjen, men helt ærlig så drømte jeg aldri om å bli verdensener igjen. Det føltes utenfor rekkevidde, sier Federer.

– Jeg har hele tiden visst at jeg er konkurransedyktig. Jeg har et godt team rundt meg, og vi har tatt mange gode beslutninger de siste tre årene, fortsetter den sveitsiske tenniskongen.

Federer takket ja til friplass i Rotterdam da han skjønte at en plass i semifinalen ville ta ham opp på førsteplassen på ATP-rankingen. Han passerte sin mangeårige konkurrent Rafael Nadal, som for tiden er skadd.

Tronet på topp lenge

– Det var godt at jeg kunne spille for å overta førsteplassen, og ikke fikk den fordi «Rafa» tapte rankingpoeng. Det var en perfekt følelse å gå ut foran publikum og vite at jeg ville bli nummer én (i verden), dersom jeg vant kampen. Jeg føler en stor tilfredshet over å være nummer én igjen.

Tidligere har Federer vært hele 302 uker som best i verden. Han har ikke toppet verdensrankingen siden november 2012. Etterpå har Novak Djokovic, Rafael Nadal og Andy Murray innehatt førsteplassen.

