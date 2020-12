Federer-uttalelser vekker oppsikt: - Vet ikke hvor seriøs han var

En skadeplaget Roger Federer (39) vil ikke utelukke at han har spilt sin siste tenniskamp.

Det uttalte den rutinerte sveitseren i forbindelse med en prisutdeling i hjemlandet.

Den 39 år gamle tennislegenden ble nylig kåret til Sveits' beste idrettsutøver etter 1950, men fikk store deler av 2020 ødelagt som følge av en kneskade.

Tennisikonet er på vei tilbake etter kneoperasjon, men rehabiliteringen skal ha tatt mer tid enn planlagt. Nå kan også Australian Open i slutten av januar ryke, og da Federer ble intervjuet i forbindelse med prisen, åpnet han plutselig for karrierepunktum.

- Jeg håper å være tilbake i 2021, men om ikke det er mulig vil det være fantastisk å kunne avslutte med denne prisen, sa Federer.

Uttalelsen kom svært overraskende på mange, og har vakt reaksjoner i tennismiljøet.

- Oh... wow, skriver den portugisiske tennisjournalisten José Morgado, mens Simon Graf ikke er sikker på hvor mye man skal legge i Federers uttalelse.

- Jeg vet ikke hvor seriøs han var.

Også den italienske beINsport-journalisten Tancredi Palmeri bet seg merke i det Federer sa om fremtiden.

- Roger Federer mottok prisen som den beste utøveren de siste 70 årene, men har også hintet om at det er en mulighet for at han ikke kommer tilbake på på banen, skriver han på Twitter.

Om Federer velger å legge tennisracketen på hylla, kan han se tilbake på en karriere knapt noen kan matche.

Sveitseren har smått utrolige 20 Grand Slam-titler, men har ikke vært på banen siden januar som følge av sin kneskade.

Skaden gjorde at han måtte gjennom to operasjoner, og nå kjemper han en kamp for å rekke Australian Open som sannsynligvis blir utsatt til starten av februar.

- Jeg har trent fysisk i to måneder nå, og det har gått bra. Nå får vi se hvordan det går med tennis. Det er en kamp mot klokken når det gjelder Australian Open. Det hadde hjulpet meg om turneringen ble utsatt, sa Federer under prisutdelingen, ifølge Expressen.

