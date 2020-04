Federer vil slå sammen ATP- og WTA-touren

Tennisstjernen Roger Federer tok onsdag til orde for at mennenes ATP-tour og kvinnenes WTA-tour bør slå sammen. Han fikk umiddelbart støtte fra Rafael Nadal.

Sveitseren mener at det for lenge siden burde vært etablert en felles organisasjon for mannlige og kvinnelige profesjonelle spillere, og at den burde stå bak turneringsaktiviteten for begge kjønn.

– Jeg undrer ... er jeg den eneste som tenker at tiden er inne til at tennis for menn og kvinner forenes og går videre som en enhet? Jeg synes vi bør slå sammen WTA og ATP, begynte han i en serie twittermeldinger som fikk stor oppmerksomhet.

– Jeg mener ikke at vi skal spille turneringer mot hverandre, men at våre organisasjoner slås sammen og organiserer tennistourene både for menn og kvinner. Det burde nok ha skjedd for lenge siden, men nå kan tiden være inne. Det er vanskelige tider for alle idretter, og kanskje kan to svekkede organisasjoner komme ut av det som en styrket organisasjon.

Nadal var blant de første som ga Federers tanker sin tilslutning.

