Fekir åpner opp om Liverpool-overgangen som gikk i vasken: - Det er løgner

Den franske landslagsspilleren hevder at det aldri var et dårlig kne som stoppet overgangen hans til Liverpool i 2018.

Sommeren 2018 tydet det meste på at daværende Lyon-spiller Nabil Fekir skulle gå til Liverpool. Rapporter i media ville ha det til at partene var enig om en overgang.

Men Fekir ble aldri Liverpool-spiller. I det som lot til å være siste sekund kollapset avtalen og i etterkant har det blitt hevdet at spilleren ikke bestod legesjekken.

Et trøblete kne har blitt opplyst å være grunnen til at Liverpool trakk seg ut.

Liverpool og Lyon skal da ha vært enige om en overgang verdt 53 millioner pund og Fekir hadde allerede spilt inn sitt første intervju med de rødes egen TV-kanal.

Fekir: - Det er løgner



Men legesjekken som ble gjennomført i Paris, avslørte angivelig at Fekir fortsatt slet med kneet, etter en skade han pådro seg 2015-2016-sesongen, skriver Daily Mail.

I et intervju med den franske sportsavisen L'Equipe hevder Fekir imidlertid nå at det aldri har vært noe problem med kneet hans og at han fortsatt ikke vet hvorfor Liverpool-overgangen gikk i vasken den sommeren.

- Det ble fortalt en masse løgner og det har påvirket meg. Spesielt det som har blitt sagt om familien min. Det har såret meg. Det har blitt sagt ting som jeg vet at ikke er sant, sier Fekir til avisen.

- Det som har blitt sagt, er ikke sant. Det er ikke noe galt med kneet mitt. Jeg var gjennom en rask legesjekk på Clairefontaine (Frankrikes treningsbase i Paris) og kneet mitt ble aldri nevnt. Hvis kneet mitt var så dårlig som det hevdes, ville Jean -Michel Aulas da ha tilbudt så mye penger for å beholde meg i Lyon?

Det er ikke bare Fekirs kne som har blitt brukt som en forklaring på at overgangen kollapset i media. Det har også versert historier om at det var på grunn av 26-åringens familie. Spillerens svoger har nemlig blitt beskyldt for å blande seg inn i overgangen og kreve at Liverpool punget ut mer enn det som var avtalen.

- Vet ikke hva som skjedde



Dette har tidligere blitt omtalt av nettopp L'Equipe.

- Det verste er at folk har antydet at overgangen ikke ble noe av på grunn av familien min. Det er løgner, men noe jeg må leve med, sier midtbanespilleren.

- Vill du vite sannheten? Jeg vet faktisk ikke hva som skjedde. Det lover jeg. Jeg gjennomførte legesjekken og så bestemte Liverpool seg for å ikke signere meg. På et eller annet tidspunkt ønsket de å fremstille det som om det var på grunn av kneet mitt, men jeg tror de bare trengte en unnskyldning, sier 26-åringen.

Også sommeren 2019 dukket det opp rykte rom at Liverpool var interessert i den franske landslagsspilleren, men de røde hadde en rolig sommer på markedet.

I stedet endte playmakeren opp med å signere for Real Betis i Spania.

Tidlig i overgangsvinduet ga Lyon signaler om at de var villig til å selge Fekir. Han var ikke villig til å signere en ny kontrakt og den han var på, løp ut i 2020.

Etter overgangen til spansk fotball har Fekir gjort sine saker bra og står bokført med to mål etter de tre første kampene.