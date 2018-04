Felder får trolig jobben med å gjenreise kriserammet østerriksk hoppsport

Østerrike trøblet fælt i hoppbakken i vinter. Den sterkt kritiserte Heinz Kuttin sa til slutt opp jobben. Tidligere storhopper Andreas Felder overtar trolig.

– Spennende løsning. Felder er en tøff trener. Han setter pris på hardt arbeid, sier Norges landslagssjef Alexander Stöckl til NTB.

Østerrikeren var ønsket i hjemlandet, men har valgt å være lojal mot Norges Skiforbund. Stöckls kontrakt med Norge går ikke ut før etter Beijing-OL i 2022.

Felder var landslagssjef for Østerrike også midt på 1990-tallet. Han kommer fra jobben som trener for Østerrikes hoppjenter.

Hopp- og kombinertsjef Mario Stecher vil ikke bekrefte at Felder overtar som landslagssjef, men Kuttins forgjenger Alexander Pointner har allerede vært ute på Facebook med nyheten. Pointner har lenge kritisert Kuttin. Nå skaper han igjen debatt ved å offentliggjøre etterfølgeren før det er offisielt bekreftet. «Andi Felder blir ny landslagssjef. Kan han få Østerrikes hopplag i form til Seefeld-VM», skriver Pointner.

Felder vant hele 25 enkeltrenn i en flott karriere som skihopper. Han ble verdensmester i Oberstdorf i 1987. Året før vant han skiflygings-VM i Kulm. Han har lagsølv i OL fra Albertville i 1992. I 1990/91 vant Felder verdenscupen sammenlagt.

Østerrike vant ikke et eneste verdenscuprenn på herresiden sist sesong. Det har bare skjedd to ganger tidligere at hoppgiganten har gått en hel sesong uten seier.

Heller ikke OL i Sør-Korea ble noen suksess. For første gang siden 2002 måtte Østerrike reise hjem uten hoppmedalje.

