Felipe Carvalho har ikke møtt opp på trening hos Vålerenga. Nå reagerer Oslo-klubben kraftig

Felipe Carvalho har innvilget seg selv ugyldig ferie. Det liker Vålerenga svært dårlig.

Vålerengas midtstopper har ikke møtt opp på trening med Oslo-klubben etter juleferien.

- Uprofesjonelt

Daglig leder Erik Espeseth bekrefter overfor Nettavisen at Carvalhos fravær slett ikke er i orden fra Vålerenga sin side.

- Vi har ikke kontroll. Vi er i en situasjon vi ikke ønsker å være i når det kommer til Felipe. Han skulle vært tilbake på trening nå, sier Espeseth til Nettavisen.

Vålerenga bekreftet til Nettavisen 13.januar at uruguayaneren hadde fått innvilget et par ekstra dager fri på grunn av personlig årsaker.

Det er nå to uker siden og mandag var fremdeles ikke Carvalho å se i Oslo. Det har heller ikke blitt bekreftet noen overgang for spilleren vekk fra klubben.

Espeseth er slett ikke fornøyd med hvordan den høyreiste 26-åringen håndterer situasjonen.

- Han fikk noen dager fri på grunn av personlige årsaker, men det har løpt ut for lengst. Det ligger hos han og ikke hos oss, sier Espeseth.

Vålerenga-sjefen sier at klubben har gjort det veldig klart og tydelig at Carvalho skulle vært tilbake på Valle, all den tid Oslo-klubben fremdeles eier spilleren og har han på kontrakt.

Samtidig sier han at de er i kontakt med spilleren.

- Jeg synes det er uprofesjonelt. Han er ikke til stede. Det skulle og burde han ha vært. Vi har sendt og fortsetter å sende ham mailer og meldinger om at han må innfinne seg på trening i Oslo med Vålerenga.

Nettavisen har mandag forsøkt å komme i kontakt med Carvalho uten å lykkes.

Spillerens agent Terje Liverød sier det heller ikke er mulig for Nettavisen å få klienten i tale på nåværende tidspunkt.

Liverød ser imidlertid på det hele på akkurat samme måte som Vålerenga.

- Jeg forstår og støtter Vålerenga hundre prosent i denne situasjonen. Jeg har aldri vært borti maken. Noe mer vil jeg ikke si på det nåværende tidspunkt og overlater til Vålerenga å uttale seg om saken, sier Liverød til Nettavisen.

Carvalho var utlånt til storklubben Nacional i Uruguay forrige sesong. Den sør-amerikanske klubben hadde en opsjon på å kjøpe Carvalho, men denne opsjonen har ikke klubben benyttet seg av. Lånet ble avsluttet 31.desember 2019.

- Har dere fått bud på Carvalho de siste ukene?

- Det kan jeg ikke kommentere. Vi kommentere aldri noe om spillerlogistikk før det eventuelt er noe å bekrefte, sier Espeseth til Nettavisen.

Carvalho har kontrakt med Vålerenga frem til 31.juli 2021.

REAGERER: Erik Espeseth, daglig leder i Vålerenga Fotball, er ikke fornøyd med oppførselen til egen spiller. Foto: (NTB scanpix)

Nærmer seg ny trener

Det er fremdeles uklart hvem som skal trene Vålerenga kommende sesong.

Espeseth bekrefter til Nettavisen mandag at de håper å kunne presentere klubbens nye trener i løpet av uken hvis alt går etter planen.

Ønsket er at den nye hovedtreneren blir med laget når de reiser til Portugal for å spille Atlantic Cup førstkommende fredag.

Lørdag spilte Oslo-klubben årets første treningskamp borte mot Mjøndalen.

Etter kampen bekreftet midlertidig trener Haakon Lunov at den uvisse situasjonen preger klubben om dagen.

- Jeg tror at spillerne og klubben er tjent med at noe skjer. Det preger situasjonen, det gjør det. All ære og skryt til spillerne. De har stått på veldig. Det er en oppgave å legge bort alle tankene om hva som skal skje, uttalte Lunov til Nettavisen.