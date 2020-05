Felipe Massa etter Schumacher-besøk: - Han går gjennom en tøff fase

Felipe Massa har besøkt Michael Schumacher og avslører at den tidligere Formel 1-stjernen går gjennom en vanskelig periode.

Det var i romjulen 2013, mens han stod på ski i det franske alpene sammen med sønnen Mick, at ulykken som endret Michael Schumachers liv, inntraff.

Formel 1-legenden falt og slo hodet mot en stein og pådro seg alvorlige hodeskader,

til tross for at han hadde på seg hjelm.

Schumacher lå i koma fram til sommeren 2014, men siden har familien vært svært sparsomme med informasjon om tilstanden til den tidligere Ferrari-føreren.

- Tøff fase

Nå forteller Schumachers tidligere rival og lagkamerat Felipe Massa til brasilianske Fox at han nylig besøkte tyskeren.

- Jeg vet hvordan han har det. Jeg har informasjon om ham, men vi må respektere valget familien har tatt. De liker ikke å avsløre informasjon om hvordan han har det, så hvem er jeg til å prate om det, sier Massa til kanalen.

- Det jeg kan si er at det ikke er en enkel situasjon. Han gjennomgår en tøff fase, sier Massa videre.

STJERNE: Michael Schumacher er blant Formel 1-sirkusets største stjerner noensinne. Foto: Loic Venance (AFP)

Intervjuet er gjengitt av blant andre portugisiske Record og svenske Expressen.

- Sliter med å kommunisere

I 2019 ga den tidligere Ferrari-sjefen Jean Todt et intervju til Radio Monte Carlo, der han fortalte at Schumacher gjorde fremgang, men at han sliter med å kommunisere.

I januar sa den italienske kirurgen Nicola Acciari til Record at Schumacher er svært annerledes etter ulykken.

Massa forteller at Schumacher ble hans beste venn i Formel 1-sirkuset.

- Jeg har alltid hatt et nært forhold til ham, så hver dag håper og ber jeg for at han skal bli bedre. Ikke minst nå når hans sønn Mick kjører, sier Massa.

21 år gamle Mick ble forrige sesong verdensmester i formel 3 og skal etter planen kjøre formel 2 kommende sesong.

Mellom 1994 og 2004 vant Michael Schumacher sju VM-titler i Formel 1 - flere enn noen andre. Han regnes av mange som tidenes Formel 1-fører.