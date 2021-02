Fem år siden Rashford-debuten – hylles av Solskjær

Ole Gunnar Solskjær kaller stjernespissen Marcus Rashford et levende bevis på hva Manchester United ønsker å få til.

Torsdag er det nøyaktig fem år siden den da 18 år gamle Rashford gjorde en uventet og oppsiktsvekkende debut for Uniteds førstelag i europaligakampen mot danske Midtjylland.

United slet tungt med skader, og Rashford fikk starte da også Anthony Martial havnet på skadelisten under oppvarmingen. Resultatet ble to scoringer og 5-1-seier.

Fem år senere er Rashford for lengst en etablert og viktig brikke i United-laget. Også utenfor banen har han markert seg, særlig med sitt initiativ for å gi flere hundre tusen fattige barn gratis måltider.

– Utrolig

United-manager Ole Gunnar Solskjær er full av lovord om sin spissjuvel. Rashford er blitt voksen både som menneske og spiller, mener nordmannen.

– Han har hatt en utrolig påvirkning både på og utenfor banen. Han har tatt ansvar begge steder og modnet til en skikkelig ung mann som vet hva det vil si å være en Manchester United-spiller.

– Jeg husker den unge gutten som kom inn og scoret to mål, og feiringen hans med lagkameratene borte ved tribunen. Jeg synes han er et levende bevis på hva vi ønsker å få til i klubben, sa Solskjær på pressekonferansen foran torsdagens europaligamøte med Real Sociedad.

Store drømmer

Solskjær avslørte samtidig at han selv kommer til å gi noen unggutter sjansen i torsdagens kamp. Amad Diallo og Shola Shoretire har nylig debutert for førstelaget og er i troppen mot spanjolene.

– De kommer til å bli involvert, men jeg forteller dere ikke om de starter eller ei, gliste nordmannen.

Han kan håpe at noen av tenåringene i dagens United følger Rashfords eksempel og blir framtidige stjerner.

– Når du signerer for United, enten du er fem-seks, ti eller 14 år, har du sjansen til å oppfylle drømmene dine. Og det kan vare lenge (for Rashford), for han har 10-15 år igjen av karrieren sin.

(©NTB)

