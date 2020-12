Fem EM-deltakere har fått korona-advarsel

Fem EM-deltakernasjoner er ilagt en advarsel fra Det europeiske håndballforbundet (EHF) for brudd på smittevernreglene.

Det skriver EHF i en pressemelding mandag. Det gjelder Tsjekkia, Spania, Serbia, Kroatia og Russland.

Forbundet bekrefter overfor NTB at advarselen til russerne skyldes at deres trener (Ambros Martín) hilste på den russiske håndballpresidenten etter en kamp for et par dager siden.

Martin brøt der flere av reglene som er lagt med tanke på å hindre eventuell koronasmitte. Det er tatt til orde fra flere håndballeksperter at Martín burde sendes ut av EM eller bli ilagt en saftig bot, men han slipper altså unna med en advarsel.

EHF skriver samtidig i pressemeldingen at advarslene som er blitt gitt, er de eneste som blir gitt til nasjonene. Ethvert nytt brudd på smittevernprotokollen vil medføre inndratt akkreditering og utestengelse fra mesterskapet.

Det er ifølge EHF avlagt 3400 koronatester i løpet av den første EM-uka, og tre utøvere har fått tilbake positive prøver. Det dreier seg om spillere hos Romania og Serbia.

Det gjenstår to uker med kamper i håndball-EM der finalen spilles 20. desember.

