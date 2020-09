Fem norske henger med i europatouren golf i Sveits

Maiken Bing Paulsen og Marianne Skarpnord ligger best an av de norske på delt 19.-plass halvveis i kvinnenes europatour golf i Sveits. Fem norske greide cuten.

Paulsen fulgte opp torsdagens 72-runde med en 70-runde (to under par) og klatret opp på siden av Skarpnord og sju andre spillere. Skarpnord brukte 72 slag fredag.

Tonje Daffinrud var oppe på 3.-plass etter sin 69-runde første dag, men hun brukte 75 slag fredag og falt til delt 34.-plass, en plassering hun deler med blant andre Madelene Stavnar. Stina Resen er på delt 45.-plass etter 71 og 74 slag, men også hun får spille videre.

Det gjør ikke Karoline Lund, som etter runder på 77 og 75 slag endte åtte slag over par og var langt fra å greie cuten, som gikk på to over.

Sanna Nuutinen fra Finland leder turneringen i Ennetsee. Hun er 10 slag under par etter rundene 66-68.

