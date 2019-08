Fem russiske vektløftere i dopinggarnet etter WADA-analyse

Fem russiske vektløftere, samtlige med VM- eller EM-medaljer på merittlista, er suspendert som følge av WADAs analyse av databasen til Moskva-laboratoriet.

Det opplyste Det internasjonale vektløfterforbundet (IWF) tirsdag. Ifølge IWF-president Tamas Ajan er det innledet dopingsak mot de fem på bakgrunn av opplysninger fra WADAs etterforskning. Dopingforseelsene ligger ifølge ham «noen år tilbake i tid».

Blant de mistenkte er Ruslan Albegov, som er dobbelt verdensmester. Han har også en OL-bronse, og han ble nummer tre i prøve-OL tidligere i år.

De andre er verdensmester Tima Turjeva, de dobbelte europamestrene Oleg Tsjen og David Bedzjanjan, samt EM-sølvvinner Jegor Klimonov.

Nøler ikke

Vektløfting har vært rammet av svært mange dopingsaker. Russland er ett av 17 land som har redusert deltakerkvote til Tokyo-OL som følge av tidligere dopingsaker. I forrige OL fikk ingen russiske vektløftere delta. Sporten har kjempet hardt for i det hele tatt å beholde sin OL-status.

– Vi har overhodet ikke nølt med å treffe de nødvendige avgjørelser. Selv om vi har gjort mye for å starte et nytt kapittel i vår idrett, vil vi fortsette å straffeforfølge tidligere dopingsyndere, sa Ajan.

WADA har siden januar analysert den enorme databasen fra antidopinglaboratoriet i Moskva, som da omsider ble overlevert byråets representanter. Tilgangen til databasen var en av forutsetningene for å ta Russlands antidopingbyrå inn i varmen igjen etter at det lenge var utestengt.

300 mistenkt

WADA har nå begynt å overlevere data fra analysen til internasjonale særforbund, og dopingsakene mot de russiske vektløfterne er blant de første konkrete resultatene. Data fra laboratoriet var også avgjørende da skiskytterne Alexander Tsjernysjov og Alexander Petsjonkin i juni fikk skjerpede dopingstraffer fordi det ble funnet bevist at de var «del av et organisert dopingsystem».

Forrige måned opplyste WADA at analyse av data og prøver fra Moskva-laboratorier har resultert i dopingmistanke mot om lag 300 russiske utøvere, og at grunnlaget for 43 av sakene allerede var oversendt de relevante særforbund. Foreløpig er IWF og IBU de eneste som har suspendert eller utestengt utøvere som følge av materialet fra WADA.

Det ventes at mange flere dopingsaker vil offentliggjøres i tiden som kommer.

