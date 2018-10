Fem scoringer ikke nok for Rangers

Det ble nok et tap for Mats Zuccarello og New York Rangers da de gjestet Carolina Hurricanes. Hjemmelaget vant 8-5.

Rangers startet kampen med ledelse da Jimmy Vesey sendte pucken i mål allerede 49 sekunder inn i første periode. Chris Kreider fulgte etter og økte ledelsen til 2-0 i sjette minutt. Men før perioden var over hadde hjemmelaget utlignet.

I andre periode fortsatte lagene å slåss om ledelsen, og før pause var stillingen 4-4.

Kreider tok ledelsen igjen etter fire og et halvt minutt i den siste perioden, men etter det overtok Hurricanes kampen og banket inn fire mål.

Zuccarello fikk drøye 17 minutter på isen i søndagens kamp. Rangers har nå tapt tre av tre kamper i årets NHL-sesong.

