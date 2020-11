Den norske EM-troppen frykter ikke «celle-livet» under håndball-EM. Konkurrentene sammenligner mesterskapet med å havne bak murene etter kriminalitet.

Fra den danske leiren er det kommet klare signaler på hva som venter spillere og ledere.

– Jeg ser for meg at dette blir som å sitte i fengsel, og at man slipper ut et par timer om dagen, sier spilleren Mia Rej til dr.dk.

Danmarks trener, mesterskapsdebutanten Jesper Jensen, kaller det som venter, «å bli satt i koronafengsel».

Mens danskene ser begrensninger, er det mulighetene som løftes fram i den norske troppen.

Hvem håndterer situasjonen best av EM-deltakerne? Mange eksperter vil si Norge. Det er opp gjennom årene spøkt med at de norske spillerne hadde spist havregrøt til frokost, lunsj og middag i tre uker om det var beskjeden de fikk fra treneren.

– Vi skal være det laget som takler dette best, sier Heidi Løke.

Hun fyller 38 år midtveis i EM og har vært med en stund.

Lojale

Norge står ikke overfor utfordringer med spillere som må ut for å røyke noen ganger hver dag. Ingen i troppen gjør det, og det er i motsetning til en del andre nasjoner der det fortsatt går noen sigaretter innimellom.

EM-retningslinjene er så strenge at et lag risikerer å bli kastet ut av EM om en spiller eller leder forlater hotellet uten lov.

Svenske aviser meldte forrige uke at et lag diskes direkte fra EM om et medlem av troppen bryter de strikte smittevernreglene.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson håper det er en liten buffer å gå på.

– Jeg vil tro at det først venter en saftig bot. Det pleier å være tradisjonen både for EHF og IHF. Så vil det nok komme noe represalier som er kraftigere. Det blir ekstremt viktig at vi er lojale overfor de reglene som gjelder. Og de reglene sier «ingen ferdsel utenfor hotellet bortsett fra inn og ut i buss ved trening og kamp», sier Hergeirsson.

Spillerne må ha på seg munnbind i fellesområder på spillerhotellet utenfor Kolding. De må også bruke hansker når de forsyner seg av maten.

Gå sakte

Det blir et unikt EM-sluttspill på flere måter. Camilla Herrem åpner opp for «å gå sakte til og fra bussen» for å få i seg litt ekstra frisk luft.

Hergeirsson er opptatt av gåturer. Skal han eller laget ut i det fri, må det bestilles en buss som kjører til et øde sted der det ikke medfører risiko for å møte andre mennesker.

– Mennesker er ekstreme til å tilpasse seg, og det ser vi også nå, sier Hergeirsson.

Norge EM-åpner mot Polen torsdag. Med i puljen er også Tyskland og Romania. De tre beste går til hovedrunden, og de interne resultatene i gruppespillet blir med dit.

