Ferdinand avslører heftig van Nistelrooy-utblåsning: - Han burde være på et sirkus

Den tidligere nederlandske storscoreren skal ikke ha blitt nevneverdig imponert over en ung Cristiano Ronaldo.

Det avslører Rio Ferdinand til BT Sport.

Den tidligere midtstopperen forteller om en episode i Manchester United, like etter at Cristiano Ronaldo hadde ankommet fra Sporting Lisboa.

- Ruud van Nistelrooy var den store spilleren i United på det tidspunktet, og var spilleren som scoret alle målene, sier Ferdinand, gjengitt av Daily Mail.

Veteranen forteller om en gang nederlenderen til slutt så seg lei på Ronaldos utallige finter ute på kanten.

- Ronaldo hadde ballen ute på kanten og gjorde ulike triks mens Ruud tok et løp inn i boksen. Ronaldo sendte ikke ballen og Ruud ble helt gal, og skrek «han hører til på et sirkus, han burde ikke være på banen», før han gikk av treningsbanen, sier Ferdinand.

- Kjenner ingen som er mer bestemt

Den tidligere stopperkjempen sier Ronaldo både ble satt ut og sint av van Nistelrooys utblåsning, men mener episoden også gjorde at portugiseren ble mer moden og at det ble et slags mentalt vendepunkt.

- Han var 18 eller 19 år på det tidspunktet. Noen unggutter ville bukket under og mistet selvtilliten. Noen ville bare fortsatt å gjøre det samme, men Ronaldo visste at Ruud kanskje hadde rett. Deretter handlet alt om tall, statistikk, og mål. Hva må til for å bli den beste spilleren i verden?

Ronaldo blomstrer til slutt virkelig i Manchester United, og portugiseren tok blant annet med seg tre strake Premier League-titler, samt Champions League-gull i 2008.

- Når det kommer til tankesett og innstilling, kjenner jeg ingen som sterkere og mer bestemt enn ham, forteller Ferdinand.

- Jeg var heldig som fikk se han vokse fra en gutt til en mann, og hvordan han påvirket treninger. Han var absolutt besatt av å vinne på trening og score det siste målet.

Etter 118 mål på 292 kamper for sir Alex Ferguson, var Ronaldo etablert som en av verdens beste spillere da han gikk til Real Madrid i 2009.

Siden den gang har 35-åringen utviklet seg til å bli en av tidenes beste fotballspillere, og Ferdinand er klar på at portugiseren forlot Old Trafford som den beste.

- Da vi skulle på en premiere, ble han spurt om hvem som er den beste spilleren noensinne, og Ronaldo sa «meg». Han har et ego, men han har stolthet. Han kom som en gutt, og forlot klubben som den beste spilleren i verden.

Tok omstridt målrekord

Etter overgangen til Real Madrid i 2009, forsvant Ronaldo til italienske Juventus i 2018.

I en mer sentral rolle på banen har 35-åringen fortsatt å dunke inn mål på mål, og nylig scoret han sitt 760. mål i karrieren da Juventus slo Napoli 2-0 i den italienske supercupen. Det gjør ham angivelig til tidens mestscorende på toppnivå.

Han gikk forbi Bican og tok det de fleste statistikere anerkjenner som den offisielle målrekorden. Den er imidlertid noe omstridt, ettersom den brasilianske storscoreren Pelè selv mener han har rekorden.

Klubben Pelé spilte for, Santos, mener Brasil-legenden stoppet på 1091 mål for klubben. Om dette skulle stemme må Ronaldo score flere hundre mål til for å ta ham igjen.

