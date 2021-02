Ferdinand forbauset av det som skjer rundt Chelsea-stjerne: - Kan ikke tro det

Rio Ferdinand forstår lite av kritikken rundt Chelseas Mason Mount.

Chelsea skal i sommer ha brukt i overkant av 200 millioner pund på overganger på spillere som Kai Havertz, Timo Werner og Hakim Ziyech. Alle offensive spillere, som fortsatt har til gode å vise seg fra sin beste side i London-klubben.

Tidligere Manchester United-stopper har heller latt seg imponere av Mason Mount, som har gått gradene gjennom Chelseas ungdomslag, og som har startet hele 19 av klubbens 22 Premier League-kamper denne sesongen.

- Det forvirrer meg

Den 22 år gamle offensive midtbanespilleren skal imidlertid fortsatt motta kritikk for sine prestasjoner på banen, noe Ferdinand reagerte på i etterkant av 1-0-seieren over Tottenham torsdag kveld.

- Jeg kan fortsatt ikke tro at han får stikk imot seg. Det forvirrer meg, sa den tidligere midtstopperen til BT Sport.

- Jeg forstår ikke hvor alt dette rundt ham kommer fra, fortsatte han.

Ferdinand avslører at han møtte tidligere Chelsea-manager Frank Lampard på klubbens treningsfelt for en tid tilbake. Da ble Mount raskt et samtaleemne.

- Jeg var heldig nok til å dra på treninigsfeltet for å snakke med ham og se Frank, som sa til meg: «Han begeistrer meg, denne gutten».

- Han har vært fantastisk

Ekspert i BT Sport, Steve Sidwell, var også svært imponert av det han så av Mount i kampen mot Spurs.

- Han har vært fantastisk. Fullt fortjent banens beste, sa Sidwell etter kampen, og fortsatte:

- Han prøver ikke bare å spille safe. Kombinasjonsspillet og intuisjonen hans, han søker bare etter nye muligheter.

Neste mulighet for Mount, Thomas Tuchel og Chelsea å dra i land en ny seier kommer allerede søndag kveld. Da besøker blåtrøyene Sheffield United.

Oppgjøret kan du følge i Nettavisens livesenter.

