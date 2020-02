Ferdinand med klar advarsel til Solskjær: Mener United-sjefen må unngå å gjøre Michael Owen-tabben med Greenwood

Mason Greenwood og tidligere Liverpool-spiss Michael Owen har mye til felles. Nå håper eksperten at Manchester United ikke gjør det samme som erkerivalen gjorde med sin spiller for over 20 år siden.

Unggutten Mason Greenwood har fått et aldri så lite gjennombrudd for Manchester United denne sesongen. I en alder av 18 år har manager Ole Gunnar Solskjær gitt den unge angriperen flere sjanser og han har totalt notert seg for ti mål denne sesongen.

Siden Marcus Rashford er ute med skade fram til april, er det nok fristende for Solskjær å satse videre på unge Greenwood, men nå får nordmannen en advarsel.

LES OGSÅ: Tidligere Chelsea-spillere slakter Solskjærs spissvalg

Tidligere United-stopper Rio Ferdinand mener klubben må matche den unge måltyven forsiktig og trekker fram et eksempel med Michael Owen.

Sammenlignes med Owen



Den tidligere Liverpool-spilleren slo gjennom i svært ung alder, og ble sett på som et fenomen, men fikk senere mye av karrieren ødelagt av skadeproblemer.

- Greenwood er en fantastisk målscorer. På alle nivåer gjennom årene har han vært en spiller som har scoret mye mål, sier Ferdinand til BT Sports, gjengitt av The Mirror.

ADVARER SOLSKJÆR: TV-ekspert Rio Ferdinand. Foto: Robin Parker (Pa Photos / NTB scanpix)

- Han er god med begge bein, et fantastisk talent. Men han må matches forsiktig. Du kan ikke ventet at han skal komme inn å spille hver kamp, bare fordi Rashford er skadet. Det blir for mye ansvar på skuldrene hans, sier Ferdinand videre.

Den tidligere midtstopperen spilte selv med Owen på landslaget og i Manchester United. De senere årene har de to jobbet sammen som eksperter på TV.

LES OGSÅ: Liverpool kobles med en rekke stjerner: Journalistprofil har sett nærmere på hva som kan skje i sommervinduet

- Jeg mener det er en god sammenligning å se hva som skjedde med Michael Owen. Han slo igjennom som et vidunderbarn. Det var enorme forventinger til ham og han spilte alt for mange kamper fra en ung alder, sier Ferdinand.

- Jeg tror det var utslagsgivende for at han fikk så mange skader senere. Det hindret utviklingen hans. Det er noe å tenke på for United. De må forsikre seg om at de ikke gjør den samme tabben med Mason - de må matche ham riktig, sier han.

- Andre må bære ansvaret



Ferdinand mener det nå er opp til manager Solskjær og hans team å ta tak i dette, og sørge for at unge Greenwood ikke føler på et unødvendig press.

LES OGSÅ: Gary Neville mener Odion Ighalo-signeringen avslører Manchester Uniteds dårlige overgangsplaner

- Det er vanskelig, for det er egentlig ingen med stor erfaring der som kan hjelpe ham. Vi må bare håpe at spillerne og trenerne kan hjelpe ham gjennom denne perioden og få ham til å forstå at det ikke er noe press på ham, sier eksperten.

VIDUNDERBARN: Michael Owen slo gjennom som tenåring på midten av 1990-tallet. Foto: Matthew Ashton (Pa Photos / NTB scanpix)

- Han er for ung. Det er andre spillere som må bære forventingene på sine skuldre. Det er noen som er erfarne nok til å gjøre det, sier han videre.

Når det gjelder Michael Owen så slo han igjennom for Liverpool mot slutten av 1996/97-sesongen. De to neste sesongene spilte han totalt 84 kamper og scoret 46 mål. Den målfarlige spissen var bare 17 år da han spilte sin første A-lagskamp.

Samtidig slo han også gjennom på det engleske landslaget og scoringen mot Argentina under VM i 1998 er et ikonisk øyeblikk i fotballen. Han var 18 år.

I kalenderåret 1998 spilte Owen hele 12 landskamper for England.

LES OGSÅ: Hevder Joshua King føler seg lurt av Manchester United

Totalt spilte han 297 kamper og scoret 158 mål for Liverpool, før han dro videre til Real Madrid i 2004. Han spilte også for Newcastle, Manchester United og Stoke.

Owens mest hektiske sesong i karrieren var 2002/03-sesongen da han spilte hele 54 kamper og nettet 28 ganger. Han spilte aldri flere kamper enn dette i løpet av en sesong senere i karrieren og var mye plaget av skader i årene som fulgte.