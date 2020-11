Ferdinand med nådeløs leder-dom mot Solskjærs storkjøp: - Det er brutalt

Ekspertene peker på en kvalitet de mener er totalt fraværende i Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-mannskap.

Manchester United hadde få problemer med å ta seg av Istanbul Basaksehir tirsdag kveld og har dermed skaffet seg et godt utgangspunkt for avansement fra Champions Leagues gruppe H. Unite står med ni poeng etter de første fire kampene.

Til tross for god kamper i Champions League denne sesongen, har Ole Gunnar Solskjærs menn tidvis slitt i Premier League og 1-0-seieren over bunnlaget West Bromwich Albion hjemme på Old Trafford i helgen var alt annet enn overbevisende.

Før tirsdagens møte med laget fra Tyrkia, mente legendene Rio Ferdinand og Paul Scholes at gamleklubben mangler ledertyper på banen. Ferdinand mener at verken Bruno Fernandes eller Harry Maguire - begge hentet til klubben under Solskjærs tid som manager - har det som skal til for å være en skikkelig leder ute på banen.

Fernandes har vært i storform de siste kampene og scoret både mot WBA i ligaen og to ganger i tirsdagens kamp, men må likevel tåle å bli trukket fram i denne sammenheng.

- Vi var her for bare noen dager siden og så kampen mot WBA. Dette handler ikke bare om Ole ute på sidelinjen, eller Mike Phelan eller Michael Carrick. Noen ganger trenger du en spiller som står fram, sier Ferdinand i BT Sport-studio.

- Bruno er jo en spiller som du kan akseptere at mister ballen i ny og ne, fordi han bidrar med mye kreativitet, men mot WBA ga han bort ballen fire ganger før pause. Når jeg ser på dette laget, ser jeg ingen som kan ta ansvar og gi ham beskjed om å ta seg sammen. Hvem skal si ifra? Jeg hadde skreket til ham, sier eksperten.

Ferdinand: - Det er brutalt

Ferdinand var selv forsvarsbauta i United over mange sesonger. Han vil ikke være med på at Maguire og Fernandes, som begge har hatt kapteinsjobben denne sesongen, er ledertypene som skal drive United framover.

- Nei, jeg tror ikke det, for å være ærlig. Det er brutalt, men jeg synes ingen av dem har vist tegn til det, mener den tidligere United-stopperen.

- Kanskje Bruno. Han er en ny spiller som har kommet inn og tatt litt ansvar i intervjuene og ute på banen så ser du at han krever å få ballen og tar ansvar på den måten, men jeg ser ingen i det laget som kan ta tak i ting eller ta en medspiller til side og si «nå har du gitt bort ballen enkelt tre ganger, skjerp deg», mener Ferdinand.

Scholes: - Et stille lag

BT Sports-eksperten sier videre at Uniteds mangel på ledere har blitt åpenbart for ham nå som det ikke lenger er tilskuere på stadion.

- Det er forferdelig at det ikke er tilskuere og vi hater det, men det har åpnet øynene mine for at det ikke er mange ledertyper i Manchester United for øyeblikket.

Paul Scholes er enig med sin tidligere lagkompis - og mener det er for stille på banen.

- Dette er et veldig stille lag, et veldig stille lag. Når du har unge spillere i laget, som Rashford og Martial - selv om det har spilt mange kamper, så trenger de fortsatt veiledning, mener den tidligere midtbanespilleren.

- Noen må fortelle dem når og hvor de skal løpe på banen. Det handler også litt om tålmodighet. De har kvaliteter, det vet vi, men likevel så sliter de ofte, sier han.

Søndag får Solskjær og hans menn en ny mulighet til å rette på inntrykket i Premier League, da de møter Southampton på bortebane.

