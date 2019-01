Ferdinand oppfordrer United til å ansette Solskjær på fast basis

Den tidligere midtstopperen tok til Twitter for å be klubben signere nordmannen som fast manager.

Det viser et videoklipp på nettsamfunnet som er lagt ut på Deadline Day.

Solskjær har hatt en fantastisk start på sin rolle som midlertidig hovedtrener i klubben, og står med seks seire og én uavgjort på sine sju første ligakamper.

Torsdag kom nyheten om at Anthony Martial har forlenget kontrakten med klubben, og Ferdinand mener Solskjær nå bør være neste i køen.

- Anthony Martial signerte nettopp en ny avtale med Manchester United. 50 millioner, eller noe sånt? Jeg vet ikke, men det er som et kupp. Neste steg? Ole Gunnar Solskjær. Signér ham nå, kom igjen!, sier den tidligere stopperkjempen i videoklippet du kan se i sin helhet under.

Solskjær fikk jobben som manager ut sesongen etter at José Mourinho fikk sparken like før jul.

Mauricio Pochettino skal være mannen United ønsker som en langtidserstatter for Mourinho, men Solskjær styrker sine egne aksjer for hver kamp uten tap og mange har tatt til ordet for å gi nordmannen manageransvaret også på permanent basis.

NY AVTALE: Anthony Martial skal ha blitt enig med Manchester United om en ny kontrakt. Nå håper Ferdinand at Solskjær er nestemann på blokka.

Tidligere Sir Alex Ferguson-assistent René Meulensteen mener kristiansunderen har ført Uniteds klubbidentitet tilbake etter at han tok over.

- Det viktigste er at det som ble tatt fra Manchester United da Sir Alex Ferguson forlot klubben nå er tilbake. Identiteten United sto for forsvant gradvis, og det er derfor det er et mesterverk å hente inn Ole, sier han ifølge Mirror.

