Ferdinand til Gareth Bale: - Nå må du komme ut og snakke

Waliseren er ute i kulden i Real Madrid, men ingenting tyder på at han er på vei bort fra klubben.

Gareth Bale er i hardt vær om dagen, og i Spania får Real Madrid-spilleren krass kritikk etter at han ble sett på golfbanen, mens lagkameratene forberedte seg til åttedelsfinalemøtet med Manchester City i Champions League fredag.

På pressekonferansen dagen før kampen uttalte trener Zinedine Zidane at 31-åringen ikke ønsket å spille kampen, uten at han utdypet uttalelsen.

Ferdinand: - Kom ut og snakk

Nå mener tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand at Real Madrid eller Gareth Bale selv må på banen og fortelle hva som har skjedd og hvordan fremtiden til waliseren ser ut.

- Vi får ikke se ham spille, og det er frustrerende. Du ber bare om at han eller klubben skal gå ut med en stor pressemelding, sa Ferdiand i BT Sports Studio fredag kveld.

- Han må komme ut og fortelle sin versjon og enten kutte båndene med Real Madrid eller i det minste gå på lån. Få til en avtale, så du kommer deg på banen igjen, mener Ferdinand.

Et generasjonstalent

Den engelske tidligere landslagsstopperen mener det er fryktelig synd at en spiller av Bales kaliber ikke spiller fotball.

- Det er ingen tvil om at vi går glipp av et generasjonstalent her. Vi vil se ham på banen. Vi har sett hva han kan gjøre i store øyeblikk, med de viktige målene han har scoret.

Ifølge Daily Mail er bakgrunnen for fraværet mot City at Bale selv hadde konkludert med at han ikke kom til å spille et minutt uansett.

Waliseren var ikke på banen for Real Madrid i sesongens sju siste ligakamper.