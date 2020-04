Ferdinands råd til Solskjær: - Kjøp Kane og Sancho

Den tidligere Manchester United-profilen er klar i sin tale til Ole Gunnar Solskjær. Han ber sin gamle lagkamerat kjøpe to engelske landslagsstjerner i det kommende overgangsvinduet.

Det var da Rio Ferdinand svarte på spørsmål på Instagram at temaet kom opp.

Den gamle United-helten var nemlig svært frittalende da han ble bedt om å komme med sin mening om hva gamleklubben bør gjøre på overgangsmarkedet i sommer.

To navn ble dratt frem: Tottenhams Harry Kane og Dortmunds Jadon Sancho.

- Sluppet en bombe

Kane virker mer tilgjengelig enn tidligere etter spissens ferske uttalelser om at det kan være aktuelt å forlate Tottenham, noe som allerede er heftig omtalt på balløya.

- Harry har alltid holdt litt tilbake, men nå har han sluppet en bombe. Han har ventet på at drømmen hans skulle materialisere seg i Spurs, men det har ikke skjedd, og han er frustrert. Tror dere Harry vil være fornøyd om han scorer mål, setter rekorder, men står igjen uten trofeer etter karrieren? Nei, da vil han være knust og opprørt, sier Ferdinand.

At Kane velger å gå ut med en slik kommentar, tolker Ferdinand som en bevisst handling.

- Jeg tror den uttalelsen betyr at Harry forsvinner. Han vil vinne trofeer, og det kommer til å få alarmen til å gå hos flere klubber. Jeg vet at Manchester United vil prøve seg, for han er en type som passer perfekt hos dem. Men jeg er også sikker på at klubber som Juventus og Real Madrid kan melde seg på. Han kommer til å selges for en massiv pengesum, minst 130 millioner pund i dagens marked, spekulerer Ferdinand.

KOMPISER: Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær, her i samtale med sin gamle lagkamerat Rio Ferdinand. Foto: Robin Parker (Pa Photos)

Jadon Sancho er også en spiller flere spår kan flytte på seg i sommer. Unggutten har herjet for Dortmund i lang tid og blir koblet til større klubber omtrent annenhver dag.

- Jeg vil at Jadon skal gå til et lag der han får spille, utvikle seg og vinne trofeer. Han er koblet til United, Chelsea og PSG, men jeg tror United er riktig plass for ham, men jeg er jo inhabil, innrømmer Ferdinand.

- Hadde skremt vettet av stoppere

Den gamle United-stopperen mener kjøp av Kane og Sancho ville gi United en angrepsrekke de færreste kan matche.

- Rashford, Martial, Kane, Sancho, de hadde skremt vettet av mange midtstoppere til og med før fløyesignalet hadde gått. Definitivt, sier Ferdinand.

Viruspandemien har satt en midlertidig stopper for Premier League, og det er ennå usikkert om det får noen ringvirkninger for det kommende overgangsvinduet.

Etter planen skal overgangsvinduet i England åpne 10. juni. Men den globale korona-pandemien fortsetter å endre på fotball-landskapet.

Ifølge The Telegraph kan overgangsvinduet åpne allerede i mai og vare helt frem til januar for å gi klubbene handlingsrom i en vanskelig periode.

