Ferencvaros i forhandlinger med Antwerpen om Tokmac-overgang: - Jeg kan bekrefte det

For nærmere to uker siden la den belgiske serielederen Club Brugge inn et bud på Tokmac Nguen. Nå har en annen belgisk klubb innledet forhandlinger med Ferencvaros.

27-åringens prestasjoner for Ferencvaros har tiltrukket seg oppmerksomhet i lang tid. De siste ukene har interessen skiftet til konkrete bud. I midten av januar kunne Nettavisen avsløre at Club Brugge hadde lagt inn et bud på Tokmac som ikke var i nærheten av det hans ungarske arbeidsgiver krever.

Fredag bekrefter Tokmac selv at en annen klubb fra Belgia er i konkrete forhandlinger med ungarerne.

Ifølge opplysningene er Antwerpen i samtaler om en overgang for Tokmac.

- Jeg kan bekrefte at det er interesse fra Antwerp og at de er i forhandlinger med Ferencvaros, sier Tokmac til Nettavisen.

Han opplyser om at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere nå.

Forhandlingene mellom Antwerpen og Ferencvaros skal være avanserte og partene skal etter det Nettavisen forstår være positive til å komme til en enighet, men de er fremdeles et lite stykke unna hverandre.

Ifølge opplysningene er det også flere klubber som er interesserte i nordmannens tjenester, men per nå er det kun Antwerpen som er i konkret dialog om en overgang. Den belgiske serietreeren har fulgt den tidligere Strømsgodset-spilleren over lang tid og skal ha sjekket flere referanser på den offensive midtbanespilleren de siste månedene.

Den kommende helgen vil bli svært hektisk for Tokmac som i tillegg forbereder seg til kamp for Ferencvaros hjemme mot Kisvarda lørdag ettermiddag.

Overgangsvinduet over store deler av Europa stenger mandag.

Fra før spiller Simen Juklerød i Antwerpen, men etter det Nettavisen forstår vil ikke venstrebacken fortsette i klubben etter inneværende sesong.

Club Brugge har solgt tidligere Sarpsborg-spiller Krepin Diatta til Monaco etter at deres første bud på «Tokki» ble avslått. De jakter først og fremst andre offensive alternativer før overgangsvinduet stenger mandag. Tokmac skal, etter det flere belgiske kilder oppgir til Nettavisen, fremdeles være på en liste over mulige forsterkninger, men «han er ikke klubbens prioritet i dette øyeblikk». Med få dager igjen til 1. februar kan dette fremdeles endre seg, men per nå nå er det Antwerpen som har en «positiv dialog om å få til en overgang».

Uansett kan det virke som serielederen må handle raskt om de skal slå andre interesserte klubber, der Antwerpen nå er i førersetet om å sikre seg 27-åringen som imponerte stort i Champions League-gruppespillet mot klubber som Barcelona, Juventus og Dinamo Kiev før jul.

Antwerpen har et uttalt mål om å ta over hegemoniet i belgisk fotball de neste årene. Klubben satser tungt på å ta over tronen som Club Brugge nå innehar.

