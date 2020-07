Ferguson avslører hysterisk telefonsamtale med Klopp

Jürgen Klopp vant prestisjefylt manager-pris. Det førte til at han ringte Sir Alex Ferguson midt på natten.

League Manager Association (LMA) stemte mandag kveld frem Jürgen Klopp til årets manager i engelsk fotball.

Tyskeren vant foran Marcelo Bielsa (Leeds), Gareth Ainsworth (Wycombe) og Chris Wilder (Sheffield United).

Annonseringen kom fra tidligere United-manager Sir Alex Ferguson, og i en personlig melding til Klopp avslørte skotten at de hadde en litt spesiell telefonsamtale.

- Jeg tilgir deg for å ha vekket meg kl 03.30 for å fortelle meg at du hadde vunnet ligaen! Takk skal du ha, men uansett, du fortjener det virkelig. Godt jobba, sa Ferguson.

Les også: Liverpool-spiller klar for Brighton

Klopp var selv svært fornøyd med å ha mottatt prisen.

- Jeg er veldig glad for denne prisen, det er virkelig herlig, skal tyskeren ha sagt.

Liverpool-treneren har også bemerket seg hvilke tidligere helter som har fått prisen, og nevner Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan og Kenny Dalglish.

Les også: David Silva hylles av United-legender: - Et lite geni

Klopp: - Jeg beundrer Ferguson

I tillegg avslører han sin beundring for Ferguson.

- Navnet på dette (trofeet) er Sir Alex Fergusons, og jeg veit at det ikke er 100 prosent passende å si som Liverpool-manager, men jeg beundrer han, forteller Klopp.

- Han var den første britiske manageren jeg møtte og vi hadde frokost sammen. Jeg er ikke sikker på om han husker det, men jeg gjør det fordi det var som å møte paven, sier han videre om hans første møte med Ferguson.