Ferguson får massiv støtte fra tidligere elever

Et stort antall fotballpersonligheter sender sin støtte til tidligere Manchester United-manager Alex Ferguson. Skotten ble lørdag hasteoperert.

Alex Ferguson er operert etter å ha blitt rammet av hjerneblødning. United opplyser i en uttalelse at operasjonen gikk bra, men at Ferguson trenger en periode med intensiv pleie for å komme seg.

76-åringens tilstand har fått stor oppmerksomhet i England, men også blant klubber og fotballprofiler verden over. Tidligere spillere av Ferguson er blant de mange som sender sine tanker og bønner.

– Fortsett å kjempe, sjef. Sender bønner og kjærlighet til Cathy (Fergusons kone) og hele familien, skriver David Beckham på Instagram lørdag kveld.

– Det er tragisk. Jeg skal finne ut hvordan det går med ham så raskt jeg kan. Jeg håper han er i gode hender. Jeg håper han blir helt bra igjen, for han er en nær venn av meg, sier Everton-manager Sam Allardyce, ifølge Telegraph.

Van der Sar og Schmeichel

– Vær sterk. Vær så snill å vinne denne (kampen), skriver tidligere United-keeper Peter Schmeichel på Twitter.

En annen tidligere United-keeper, nederlenderen Edwin van der Sar, har også gått ut med sin støtte på mikrobloggnettstedet. Van der Sars kone Annemarie har selv vært rammet av hjerneblødning.

– Knust over nyheten om Sir Alex. Vi kjenner altfor godt til en slik situasjon. Vær sterk. Som alle andre håper vi at du kommer deg, skriver van der Sar.

Tidligere United-profiler som Andy Cole, Gary Neville og Mark Hughes har også vist sin støtte. Det samme har en rekke engelske klubber, deriblant Manchester City, Liverpool og Arsenal, i sosiale medier.

Ber for Ferguson

Nåværende United-profiler har også Ferguson i tankene. Spillere som Michael Carrick, Jesse Lingard, David de Gea, Ashley Young og Marcus Rashford har alle kommet med uttalelser i sosiale medier.

– Helt knust over å høre nyheten om Sir Alex Ferguson. Mine tanker og bønner er med ham og hans familie. Vær sterk, sjef, skriver United-veteranen Carrick på Twitter.

United-back Young, hentet til klubben av Ferguson i 2011, ber for sin gamlesjef.

– Knust over nyheten om Sir Alex. Vet ikke helt hva jeg skal si, sjef, annet enn at tankene og bønnene er med deg og din familie, skriver den tidligere Aston Villa-spilleren.

– Bli frisk snart, SAF (Sir Alex Ferguson), skriver spissen Rashford.

Den 76-årige skotten var manager i Manchester United fra 1986 til 2013 og førte klubben til blant annet 13 seriemesterskap, fem FA-cupseirer, fire ligacupseirer og to seirer i mesterligaen.

