Ferguson snakker ut om sin store frykt i ny dokumentar

Den tidligere Manchester United-manageren avslører at han fryktet han ville miste hukommelsen etter hjerneblødningen i 2018.

For snart tre år siden gjennomgikk den skotske managerlegenden en operasjon etter at han fikk påvist hjerneblødning. Nå åpner sir Alex Ferguson opp om frykten han opplevde, samt sin enestående karriere i en ny Amazon-dokumentar som har premiere i mai.

I den kommende dokumentaren, som tar for seg 79-åringens hendelsesrike liv, snakker Ferguson ut om både oppturer og nedturer.

- Å miste hukommelsen var min største frykt når jeg fikk påvist hjerneblødning i 2018, sier han i dokumentaren.

Flere engelske medier har omtalt den tidligere Manchester United-managerens uttalelser i dokumentaren. Ferguson sier videre at produksjonen av filmen gjorde det mulig for han å reflektere over de viktigste øyeblikkene i livet, både gode og dårlige.

- Å få min sønn Jason til å regissere filmen sørget for at den blir en ærlig og intim fortelling, sier Ferguson.

Filmen blir lansert på kinoer 27. mai før den blir tilgjengelig på Amazon Prime to dager senere. Den inneholder eksklusive og tidligere upubliserte arkivfoto av Ferguson. Hans kone Cathy, samt parets tre sønner, Mark, Darren og Jason er også delaktige i filmen, skriver blant andre Daily Mail.

Som om ikke det var nok vil fotballpersonligheter som Eric Cantona, Ryan Giggs, Gordon Strachan og Archie Knox bidra med detaljer om skottens innholdsrike liv.

Ferguson vokste opp i en arbeiderklassefamilie i Glasgow. Filmen tar publikum med helt fra begynnelsen, via managerkarrieren som startet i Aberdeen og videre til de suksessrike årene i Manchester United.

I løpet av sin tid i England vant han 13 Premier League-titler, to Champions League-trofeer, fem FA Cup-seier og fire Ligacup-triumfer. Samme år som laget sikret «The Treble» i 1999 ble han også gjort til ridder i Storbritannia.

