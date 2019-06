Ferland Mendy klar for Real Madrid

Den franske venstrebacken blir Zinedine Zidanes femte signering denne sommeren.

Saken oppdateres

Real Madrid har bekreftet på sine hjemmesider at de har signert venstrebacken Ferland Mendy. Forsvarsspilleren ankommer fra Lyon, og Madrid bekrefter at han har signert frem til 2025.

De skriver at den franske landslagsspilleren vil bli presentert for pressen på Santiago Bernabéu 19. juni.

Signering av Mendy er den femte som er blitt gjort av Madrid, og den tredje på en drøy uke. Fra før har det blitt klart at Rodrygo Goes go Eder Militão ankommer fra henholdsvis Santos og FC Porto.

Nummer fem

Luka Jovic har siden blitt signert fra Eintracht Frankfurt, mens den største overgangen denne sommeren ble gjort da Eden Hazard tok turen fra Chelsea til den spanske hovedstadsklubben.

Det er blitt rapportert at Hazard er den dyreste spilleren i klubbens historie, og at hans prislapp er høyere enn den Madrid betalte for Cristiano Ronaldo i 2009 og Gareth Bale i 2013.

Både Bale og Hazard skal ha kostet Real Madrid 100 millioner euro, men grunnet inflasjon så rapporteres det at Madrid skal ha betalt noe mer for den belgiske superstjernen.

Ifølge den spanske avisen Marca skal Real Madrid ha betalt 50 millioner euro fra backen som er født i 1995. Han skal ha vært en av spillerne som stod aller øverst på ønskelisten til Zidane.

Den spanske avisen rapporterte allerede i april at de hvitkledde fra Madrid hadde bestemt seg for at Mendy var mannen de ønsket for å forsterke seg på venstrebacken.

Det «nye» Madrid

Fra før har Real Madrid spillere som Marcelo og Sergio Reguilón som har spilt på venstrebacken, men det har blitt spekulert i at Mendy går inn og tar plassen i Zidanes «nye Real Madrid» fra 2019/2020-sesongen.

Mendy blir den fjerde franske spilleren i Madrids tropp. Fra før er Karim Benzema og Raphael Varane velkjente navn på Santiago Bernabéu. I troppen finner man også Luca Zidane, Zinedines sønn, som har kamper på U16, U17, U18, U19 og U20-nivå for Frankrike.

Denne sesongen har Mendy spilt hele 44 kamper for Lyon, og kan vise til tre scoringer og tre målgivende for klubben som endte på tredjeplass i den franske toppdivisjonen bak suverene Paris Saint-Germain.

Han har fått to landskamper for Frankrike etter at han gjorde sin debut for «Les Bleus» i november 2018.

Real Madrid hadde en horribel 2018/2019-sesong der de endte på tredjeplass i LaLiga bak Atlético Madrid og Barcelona, og ble utklasset av Ajax i åttedelsfinalen av Champions League.