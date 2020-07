Fernandes' umiddelbare suksess overrasker Stamsø Møller: - Spiller som om han er på løkka

Ny klubb, nytt land og ny kultur har ikke vært noen hindring for Bruno Fernandes, som har vært som en åpenbaring for Manchester United.

Playmakeren kom fra portugisisk fotball i januar, og har vært en sterk bidragsyter til at Ole Gunnar Solskjær kan forberede sitt Manchester United på Champions Leauge neste sesong etter å ha kommet på tredjeplass i ligaen.

Det er ikke uvanlig at managere velger å fase nye spillere forsiktig inn på laget etter å ha hentet dem fra en annen europeisk liga.

Jürgen Klopp brukte mange måneder på å implementere blant andre Fabinho og Naby Keita på Liverpools midtbane, men Solskjær satte sin lit til Fernandes med en gang og kastet ham inn på laget mot Wolverhampton 1. februar - kun tre dager etter at overgangen var fullført.

Og der Keita og Fabinho trengte tid på å akklimatisere seg en ny kultur og en ny liga, tok Fernandes Premier League med storm fra første spark på ballen.

Det har overrasket TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

- Ja, 100 prosent. Jeg trodde aldri i verden at han skulle levere så bra så fort. Jeg var en av dem som tenkte at man måtte gi ham litt tid. Det er jo flere eksempler på spillere som trenger tid enn dem som tar nivået umiddelbart, forteller han til Nettavisen.

Åtte mål og sju målgivende pasninger ble fasiten på 14 kamper for Fernandes, som dermed skjøt Solskjærs mannskap inn igjen blant topp fire i Premier League.

- Han vekket en sovende gigant nesten alene, og det er helt utrolig. Han har vært en åpenbaring. Det er mulig det butter litt (i tiden fremover, red anm), og han så jo sliten ut på tampen av sesongen, men det er ikke så rart. Hvis han leverer 80 prosent av det han har levert til nå, er det fortsatt en supersignering, er Stamsø Møllers attest.

TV 2-EKSPERT: Simen Stamsø Møller er svært imponert over Bruno Fernandes. Foto: Tv 2 Daniel Sannum Lauten (TV 2)

- Avgjørende

TV 2-eksperten understreker at han mener Fernandes har vært helt avgjørende for at Solskjær maktet å passere både Leicester og Chelsea på tabellen.

Han begrunner det med at portugiseren har gitt Solskjærs mannskap en ny dimensjon, og er særlig imponert over lederegenskapene til den tidligere Sporting-kapteinen.

- Det virker som han gjør en del med resten av spillerne også, og han spiller med en selvsikkerhet og trygghet som sprer seg. Det er mulig Paul Pogba har et høyere toppnivå, men han svinger fælt og har ikke den samme evnen til å få de rundt seg til å følge seg trygge. Bruno Fernandes spiller som om han er på løkka, samtidig som han leverer målpoeng i nesten hver eneste kamp.

Overgangssagaen rundt Fernandes ble av det lange slaget, men 29. januar ble 25-åringen endelig klar for Manchester United etter å ha kommet fra Sporting for rundt 55 millioner euro.

Les også: United-legenden med klar melding til Solskjær: –⁠ Han koster klubben poeng

SLO TIL: Fernandes har levert målpoeng på løpende bånd etter overgangen fra Sporting Lisboa. Foto: Andrew Boyers (AFP)

Før portugiserens ankomst hadde Solskjær slitt med å få det til å svinge av United. Laget var ille ute like før årsskiftet, og avstanden opp til den viktige fjerdeplassen ble etter hvert stor.

Leicester var hele 14 poeng foran Solskjær og United 29. januar, mens luken opp til Chelsea var på seks poeng.

I takt med Fernandes' inntreden i laget, begynte imidlertid United å vinne, og 0-2-tapet mot Burnley 22. januar ble på mange måter et vendepunkt.

Siden den gang tapte ikke Solskjær en eneste kamp, og sluttspurten sendte ham inn i det gode selskap - mye takket være nettopp Fernandes.

Stamsø Møller påpeker at en tredjeplass i Premier League er et minimumskrav for en klubb som Manchester United, men understreker at konteksten gjør at det hele har endt med en stor boost for Solskjær.

- Det henger sammen med at de startet veldig dårlig, og at de lenge hadde kursen mot det som omtrent var den svakeste sesongen i klubbens nyere historie. Å snu det gjør at det virker som det er veldig mye positivitet rundt klubben, men mye sto og falt på kampen mot Leicester.

For serieavslutningen ble nærmest som en seriefinale for Solskjær da de møtte Brendan Rodgers' mannskap på King Power Stadium.

2-0-seieren gjorde imidlertid at United knep en CL-plass foran snuten på nettopp søndagens motstander.

- Hadde det ikke vært for at de landet på beina, tror jeg folk hadde vært mye mer likegyldig til prosjektet til Solskjær. Når det nå ble godkjent, tror jeg supportere, spillere som er der og spillere det er mulig å hente, ser på Manchester United som en mye mer attraktiv klubb.

CL: Europa League blir byttet ut med Champions League for Manchester United neste sesong. Det skal Fernandes ha mye av æren for. Foto: Bradley Collyer (Pa Photos)

Slet stort før jul

Ligainnspurten er også en solid opptur for Solskjær, som var under massivt press før jul.

Neil Custis i The Sun skrev i desember at Solskjær skal ha fortalt spillerne at han kom til å få sparken om det ble tap i de to påfølgende kampene - en påstand Solskjær så seg nødt til å avvise på det sterkeste under en pressekonferanse.

Stamsø Møller sier han aldri trodde den tidligere Molde-manageren kom til å få sparken på Old Trafford da det stormet som mest, og mener kristiansunderens væremåte gjør at han passer svært godt inn i klubben han selv var en del av som spiller i 11 år.

- Jeg tror personligheten hans gjør at han tåler både motgang og medgang veldig godt. Og jeg tror det smitter over på spillerne. Han er ikke en som kaster spillere under bussen eller blir hissig på media. Samtidig er han ikke den som tar av når det går bra, og han forstår hvordan han skal oppføre seg i motgang og medgang. Det gjør at det forholder seg ganske stabilt rundt ham, og da er det til syvende og sist klubben som får vurdere om han er rett mann, forteller han og fortsetter.

- Nå har de valgt en vei, og nå kommer de til å stå last og bram ved den. Jeg snakket med folk som har gode kontakter i United, og de sier det skal veldig mye til for at Solskjær ikke fortsetter å være manager i overskuelig fremtid, og det er tross alt bra. De har valgt en vei, og den handler ikke om å handle inn superstjerner og på død og liv vinne alt hvert eneste år, men nå skal det bygges på lang sikt. Og da er det bra å ha en mann som vet hvordan han skal oppføre seg i med- og motgang.