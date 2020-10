Fernandes avviser Solskjær-konflikt

Manchester United-stjernen Bruno Fernandes sier at det ikke er sannhet i påstandene om at han ønsker Ole Gunnar Solskjær fjernet som manager.

Spekulasjonene rundt Solskjærs framtid som United-sjef har skutt fart den seneste tiden, særlig etter 1-6-tapet mot Tottenham i Premier League.

Den engelske fotballjournalisten Duncan Castles , som jobber for blant andre Sunday Times og Daily Record, hevdet nylig at Fernandes har mistet troen på Solskjær, men dette avviser midtbanestjernen blankt.

Fernandes snakket om situasjonen etter Portugals 3-0-seier over Sverige onsdag kveld.

Bare spekulasjoner?

– Det har vært mange spekulasjoner om det. Først var det en diskusjon med lagkamerater. Da det ikke fungerte, var det en diskusjon med én lagkamerat. Da det heller ikke fungerte, ble historier om diskusjoner med Solskjær. Jeg tror det er et forsøk på å destabilisere gruppen. Det som ble sagt, er på ingen måte sant, sa Fernandes i et intervju med Sport TV, gjengitt av blant andre Nettavisen og portugisiske A Bola.

Noe av bakgrunnen for spekulasjonene var at Fernandes ble igjen i garderoben da United lå under 1-4 til pause mot Spurs. Det ble hevdet at han ble byttet ut fordi han skjelte ut en lagkamerat, men også dette benektes av portugiseren.

– Jeg ble byttet ut ved pause, det er sant, et taktisk valg. Manageren sa til meg at kampen nesten var over, og at vi har mange kamper framover. Den er grei. Jeg var ikke fornøyd, men jeg sa ikke noe som kunne skade spillergruppen, sier Fernandes.

– God atmosfære

Han bedyrer også at han og Solskjær har et godt forhold.

– Etter kampen sendte han meg en melding for å ønske meg lykke til og spurte om jeg ønsket å komme med støttende ord til laget. Vi snakket via meldinger, og jeg må bare være takknemlig overfor treneren som har satset på meg. Taktikken hans er perfekt for meg.

Fernandes avsluttet intervjuet med å komme med en advarsel til britisk presse og andre kritikere:

– Ikke bruk navnet mitt eller mine kollegaers eller managerens navn for å lage trøbbel i Manchester United. Atmosfæren er god, og laget er klart for å slå tilbake i neste kamp.

Den spilles lørdag kveld borte mot Newcastle.

