Fernandes glitret da United «cruiset» til ny seier

Bruno Fernandes scoret to ganger og var frontfiguren da Ole Gunnar Solskjær og Manchester United stormet til en overbevisende 3-0-seier over Brighton tirsdag.

Premier League-oppgjøret var i realiteten aldri særlig spennende. Til det var United-laget flere hakk for gode for Brighton.

Etter kampen trakk tomålsscorer Fernandes beskjedent fram lagkameratene da han skulle oppsummere egen innsats.

– Det er lett å spille med lagkamerater som dette, sa portugiseren til TV 2.

United har nå gått 15 strake kamper uten å tape. Fernandes ser ikke bort fra at Solskjærs menn kan gå ubeseiret gjennom avslutningen også.

– Ja, det tror jeg. Hvis vi kjemper slik vi gjorde i dag, og har den samme intensiteten og kvaliteten, kan vi gjøre det veldig bra, sa United-profilen.

Manager Solskjær var naturlig nok også fornøyd.

– Spillerne leverte eksepsjonelle saker, sa kristiansunderen og skrøt av måten laget hans scoret mål på.

Greenwood god

Mason Greenwood innledet scoringene allerede etter et drøyt kvarter og fikk siden selskap i målprotokollen av Bruno Fernandes. Portugiseren viste igjen klasse med to fulltreffere.

Seieren løfter Solskjærs mannskap til femteplass på tabellen. Opp til Chelsea på den viktige fjerdeplassen skiller det ikke mer enn to poeng. London-klubben har samtidig en kamp til gode.

Brighton har på sin side fem lag bak seg og seks poeng ned til lagene under streken. Det betyr at nedrykksfaren ikke er over for mannskapet til Graham Potter.

Greenwood strålende

Manchester United kom til tirsdagens kamp vel vitende om at bortekamp mot Brighton ikke har vært noen god melodi de siste sesongene. To strake ligatap lød fasiten.

Solskjær slapp imidlertid å gruble lenge på om trenden skulle fortsette. 17 minutter var spilt da 18-åringen Mason Greenwood utfordret Brighton-forsvaret. En overstegsfinte ble etterfulgt av et lurt skudd mot nærmeste hjørne, og plutselig var gjestene i ledelsen.

Scoringen var Greenwoods nummer 13 i alle turneringer denne sesongen.

Etter en snau halvtime var det duket for 2–0. Paul Pogba kombinerte med Bruno Fernandes, og sistnevntes avslutning snek seg inn ved stolpen etter å ha vært innom en av hjemmelagets forsvarsspillere på veien mot mål.

Volleytreff

Fernandes var også mannen bak mål nummer tre. Scoringen fem minutter ut i annen omgang kom etter en mønsterkontring av gjestene. Greenwood ble frispilt til venstre, og innlegget over på bakerste stolpe var det klasse over.

Der kom Fernandes stormende og hamret inn 3–0 på volley. På tribunen kunne Ole Gunnar Solskjær fornøyd konstatere at United-maskineriet begynner å se riktig så velsmurt ut.

Den solide ledelsen ga i tillegg nordmannen rom for å gi flere av sine stjerner tiltrengt hvile i et tøft kampprogram. Tomålsscorer Fernandes ble tatt av banen etter en drøy time.

Brighton yppet seg utover i annen omgang, men effektiviteten uteble.

