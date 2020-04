Fernandes røper Solskjærs avgjørende rolle for United-overgangen

Bruno Fernandes åpner opp om overgangen til Manchester United.

Portugiseren har på sin svært korte tid i klubben allerede rukket å imponere både eksperter og fans.

Fernandes ble hentet fra portugisike Sporting i januarvinduet og ser ut til å bli en viktig spiller for Manchester United i tiden fremover.

25-åringen var i året før overgangen til United koblet til flere store europeiske klubber, men til slutt var det engelskmennene som bladde opp de 55 millioner euroene som Sporting krevde.

- Solskjær avgjørende

Men det holder ikke at bare klubbene er enige. Også spilleren må selvfølgelig godta overgangen - noe han tilsynelatende gjorde med glede.

I et intervju med Manchester United TV røper nå Fernandes årsaken til at han gjorde nettopp det.

I RØDT: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United hentet Bruno Fernandes til klubben i januar. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Portugiseren forklarer at Ole Gunnar Solskjær spilte en nøkkelrolle i forbindelse med overgangen.

- For meg så var tilliten treneren viste meg det absolutt viktigste. Jeg må vite at jeg har støtte av treneren, for det er ikke alltid sånn at treneren faktisk vil ha deg når man bytter klubb, forteller Fernandes.

Men portugiseren fikk tidlig inntrykk av at Solskjær ønsket å hente ham til Old Trafford.

Opptur for United

Og Solskjær har gitt Fernandes mye tillit etter overgangen i januar.

Manchester United opplevde også et løft i perioden før Premier League ble stoppet opp på grunn av koronaviruset.

United ligger nå på 5. plass i ligaen - tre poeng bak Chelsea som ligger på den viktige 4. plassen som garanterer Champions League-spill for neste sesong.

Nå gjenstår det imidlertid å se når Premier League starter opp igjen. Ligaen er utsatt på ubestemt tid som følge av krisen og vil ikke starte før det er trygt.

Når det blir er det foreløpig ingen som vet.

