Fernandes roser Pogba: - Laget trenger ham

Manchester Uniteds nye gullkalv er krystallklar: Manchester United er avhengige av Paul Pogba denne sesongen.

Bruno Fernandes har stjålet mye av oppmerksomheten for Manchester United denne sesongen, og portugiseren har fra sin playmaker-posisjon vært en av Ole Gunnar Solskjærs viktigste spillere.

26-åringens inntog i klubben har gjort at Paul Pogba på mange måter har måttet avfinne seg med å spille annenfiolin denne sesongen, men Fernandes er krystallklar på at forholdet mellom ham og Pogba er meget godt.

- Det er veldig bra. Han snakker italiensk, og det gjør jeg også, sier Fernandes til NBC, gjengitt av Daily Mail.

Pogba har ofte blitt brukt i en dypere rolle etter at Fernandes kom til klubben, men franskmannen har slitt med skadeproblemer denne sesongen.

Den tidligere Juventus-stjernen, som har vært utsatt for mye kritikk etter hjemkomsten til United, var blant annet på vei tilbake fra skade da Fernandes' overgang til Manchester United ble fullført for et år siden.

Franskmannen sløste imidlertid ikke bort tiden da han holdt på med opptrening, om vi skal tro Fernandes.

Han sier Pogba tidlig signaliserte at han hadde stor tro på et fruktig samarbeid.

- Han drev med rehabilitering på banen ved siden av oss da jeg kom til klubben. Han ropte til meg flere ganger mens jeg trente, og sa «jeg ser kampene, og jeg ser bevegelsene dine. Ikke bekymre deg, når jeg er frisk skal jeg vise deg at jeg kan finne deg på banen. Jeg ser hvordan du beveger deg, du kommer fra høyre, venstre og i mellomrommet. Når jeg kommer tilbake, skal jeg vise deg at jeg kan finne deg ofte» er Fernandes sitert på.

Fernandes og Pogba har vært på banen 33 ganger i alle turneringer siden førstnevntes overgang i 2020, men Pogbas fremtid i klubben spekuleres det fortsatt heftig i.

Det ble enda mer bensin på bålet da franskmannens agent Mino Raiola rykket ut og sa at Pogbas tid i klubben er over, like før skjebnekampen mot RB Leipzig i Champions League.

Koronasmitte satte en kraftig demper på Pogba i sesonginnledningen, og 27-åringen har i etterkant innrømmet at han slet med å løpe og puste i etterkant av smitteperioden.

Fernandes føler med sin lagkamerat, men er klar på at Pogba nå er på vei mot storslag etter blant annet å ha tegnet seg på scoringlisten mot West Ham i desember.

- Starten på sesongen var vanskelig for Paul fordi han hadde korona. Det var virkelig vanskelig for ham å finne formen, men jeg synes han er mye bedre og virker mye mer selvsikker nå. Målet mot West Ham ga ham enda mer selvtillit, og laget trenger ham ettersom han har kvalitetene til å hjelpe oss.

Manchester United møter Burnley tirsdag, og tar over tabelltoppen i Premier League om de tar poeng på Turf Moor.

