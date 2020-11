Portugiseren hylles for sin innsats da Manchester United slo tilbake mot Everton.

EVERTON-MANCHESTER UNITED 1-3

Et presset Manchester United, med Ole Gunnar Solskjær i managerstolen, jaktet lørdag en opptur etter en tung uke med svake prestasjoner. Etter en tidlig kalddusj av Bernard hos Everton, tok Bruno Fernandes ansvar for Manchester United og sørget for seier og tre kjærkomne poeng for Solskjær.

På overtid punkterte Edinson Cavani kampen med sin første scoring for klubben.

Dermed ga portugiseren sin norske manager et pusterom etter en tung periode med to tap, mot henholdsvis Arsenal og Basaksehir den siste tiden.

Ole Gunnar Solskjaer kunne til slutt juble for tre viktige poeng. Foto: Clive Brunskill (Pa Photos)

Hyllet Fernandes



Evertons Dominic Calvert-Lewin fikk kampens første store mulighet før ti minutter var spilt. Spissen kom først på et innlegg fra venstre og stusset ballen en halvmeter over det lengste hjørnet.

Like etter svarte Manchester United med sin første mulighet i kampen. Anthony Martial fikk rom inne i feltet etter et hjørnespark, men avslutningen gikk noen få centimeter utenfor den lengste stolpen.

Før 20 minutter var passert tok hjemmelaget ledelsen etter et langt oppspill fra Jordan Pickford. Calwert-Lewin knuste Victor Lindelöf i en hodeduell før ballen falt ned til Bernard.

Brasilianeren avanserte inn i banen, avsluttet mellom beina til Aaron Wan-Bissaka, før ballen snek seg helt ned i det nærmeste hjørnet bak David de Gea.

- Bernard lurer den inn bak bursdagsbarnet de Gea. Solskjær innser at dette blir strevsomt, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker.

Bernard feirer Everton-scoring. Foto: Paul Ellis (AP)

Kampen tok virkelig fyr etter hjemmelagets scoring. Fem minutter senere stanget Bruno Fernandes inn utligningen etter et presist innlegg fra Luke Shaw.

I pausen ble portugiseren hyllet for sin prestasjon de første 45 minuttene.

- Det er en praktfull heading. Han flyter rundt og gjør det meste riktig. Han er en naturlig begavelse. Om det er med hodet, høyre eller venstre fot, oppsummerte Simen Stamsø Møller hos TV 2.

- Han har ar spilt ti bortekamper og har målpoeng i ni av det. Han har mål og assist i ni av ti bortekamper, poengterte ekspertkollega Erik Thorstevdt.

Bruno Fernandes og Marcus Rashford bidro begge sterkt til Manchester United-seieren. Foto: Carl Recine (AFP)

United snudde kampen

Tre minutter etter utligningen dunket Lucas Digne ballen knallhardt i stolpen. Franskmannen var uhyre nære å sende de blåkledde i en ny ledelse.

Så smalt det plutselig i den andre enden.

I det halvtimen var passert prikket Fernandes ballen perfekt på hodet til Rashford. Spissen stusset ballen i mål etter å ha løpt seg fri, kunne det se ut til, men reprisen viste at portugiserens innlegg nok gikk direkte via stolpen og i mål

Solskjærs menn holdt ballen i totalt 20 trekk i laget før portugiseren sendte rødtrøyene i føringen. Ifølge BBC var det den nest lengste pasningsekvensen som har ledet til scoring i Premier League denne sesongen.

Gjestene kontrollerte ledelsen inn til pause.

Tett etter hvilen

Den andre omgangen startet tett og jevnt. Begge lag ropte på straffe i det timen var passert. Først dummet nesten Pickford seg ut, men dommeren mente Harry Maguire var ute med en aktiv arm mot Everton-keeperen. Deretter stemplet United-stopperen Digne i andre enden av banen får minutter senere, men det tunge offsideflagget kom til slutt opp fra linjedommeren.

Rashford fikk en stor mulighet til å øke ledelsen men i underkant av 20 minutter igjen av oppgjøret, men Pickford vartet opp med en sterk beinparade.

Everton presset på for utligning det siste kvarteret og kom til flere dødballer, men Manchester United stod i mot.

På overtid satte Cavani inn sin første scoring i United-drakten, Solskjærs menn avanserer med seieren til en foreløpig 13. plass i Premier League.