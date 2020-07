Fernandes storspilte mot Brighton - nå hylles han av Evra

Manchester United nyankomne midtbanespiller fortsetter å imponere.

Tirsdag rakk Bruno Fernandes å komme på scoringslisten to ganger før han ble tatt av banen av Ole Gunnar Solskjær etter rundt 65 minutter.

Den tidligere Sporting-spilleren har vært en åpenbaring etter overgangen i januar, og mot Brighton viste stjernespilleren seg fram igjen.

25-åringen har fem mål og tre målgivende pasninger på sine åtte første seriekamper, og tidligere United-spiller Patrice Evra bet seg spesielt merke i Fernandes' iver etter å ha ballen i oppgjøret mot Brighton.

- Han vil ha ballen, han vil ha ballen. Det er det jeg elsker med personligheten hans. Han er ikke redd. Han ønsker å skape sjanser, og han ønsker å score mål. Han er en veldig positiv spiller, og for meg har han utgjort forskjellen, sa Evra i Sky Sports-studioet etter kampen.

KLUBBIKON: Patrice Evra har en stor stjerne blant United-fansen etter å ha tilbrakt åtte år i klubben. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

15 uten tap

Solskjærs seier mot Brighton gjør at Uniteds rekke uten tap nå er på 15 kamper, og Fernandes' ankomst har gitt laget sårt tiltrengt energi i kampen om en topp fire-plassering.

Tirsdag la han først på til 2-0 etter 29 minutter da et skudd gikk via en forsvarsspiller og i mål, før han økte til 3-0 like etter pause etter en strålende kontring.

Evra, som var på Old Trafford i åtte år, innrømmer at han er svært imponert over klubbens nye nummer 18.

- Jeg respekterer alle spillerne, de gjør en god jobb. Men jeg synes han var nøkkelfaktoren. Han var virkelig viktig. Ole sammenlignet ham med Paul Scholes, og jeg sier alltid at det nærmest er et lovbrudd når man sammenligner noen med Scholes. Men han har disse tingene ved at han ber om ballen for å skape ting. Han ønsker å spille fotball, og han ønsker at United skal spille bra.

STORSPILL: Bruno Fernandes spilte nok en gang en viktig rolle da Manchester United slo Brighton tirsdag. Foto: Andy Rain (AFP)

- Fernandes: - Jeg var heldig

Det var ventet at Manchester United kunne møte på problemer mot et kompakt Brighton-lag på deres eget gress, men United regelrett herjet med vertene - og mål fra Mason Greenwood og Fernandes skulle ble til slutt avgjørende.

Selv var sistnevnte ydmyk i møtet med media etter kampen.

- På det første målet var jeg heldig, men det var også Brighton-keeperen på mitt første forsøk, så det går vel opp i opp. Det andre målet kom etter en fantastisk pasning fra Mason (Greenwood) og jeg traff bra. Jeg er selvfølgelig glad for målet mitt, men jeg er mer glad for resultatet, sa Fernandes til Sky Sports etter kampslutt.

Det har blitt knyttet store forventninger til portugiserens samarbeid med Paul Pogba, og de to har glimtvis vist hva fansen kan vente seg med de to på laget.

Fernandes ble spurt om nettopp dette etter tirsdagens kamp, men ønsket ikke å fokusere for mye på enkeltspillere.

- Paul er en fantastisk spiller, men jeg vil ikke snakke for mye om Paul og meg for det er ikke rettferdig overfor de andre lagkameratene, sa Fernandes.

Han klarte imidlertid ikke å dy seg helt, og varsler at det er mer i vente fra de to.

- Paul har selvfølgelig veldig gode kvaliteter og er veldig viktig for oss, og jeg tror vi kan kombinere sammen. Vi har kvaliteter og kan spille samen, men vi vet også at vi har lagkamerater som kan gjøre det veldig bra når vi er ute.

Resultatet gjør at Solskjær nå setter press på Chelsea på fjerdeplass. Kun to poeng skiller de to klubbene før London-klubben møter West Ham onsdag.