Fernando Torres' forvandling vekker oppsikt

Fernando Torres har ikke ligget på latsiden etter at han bestemte seg for å avslutte fotballkarrieren.

Det er 18 måneder siden Fernando Torres la skoene på hylla etter å ha spilt sin siste kamp for japanske Sagan Tosu.

36-åringen har imidlertid ikke ligget på latsiden etter at han la opp. Det kom tydelig frem da nettcasinoet AW8 nylig publiserte nye bilder av fotballstjernen.

Bildene av den muskuløse spanjolen går nå viralt og flere har bitt seg merke i at han går for et mer robust utseende enn han gjorde på fotballbanen, der kvikkheten var en av hans styrker.

Den tidligere Liverpool-spissen har siden han la skoene på hylla i 2019 startet trenerutdanning i gamleklubben Atletico Madrid.

Onsdag sluttet han seg til Ricky Alonsos støtteapparat på Atletico Madrid B, meldte Marca forrige helg.

Torres kom til Liverpool fra nettopp Atletico Madrid i 2007 og ble en stor helt på Anfield, frem til han valgte å forlate klubben til fordel for Chelsea i 2011.

Spanjolen vant ingenting på Anfield, men sikret seg både FA-cup-, Europa League og Champions League-trofé på Stamford Bridge, selv om han ikke leverte på samme nivå selv.

Etter et kort opphold i AC Milan i 2014 returnerte han til Atletico Madrid i slutten av samme år. Karrieren avsluttet han med to sesonger i Japan i 2018 og 2019.

Torres har spilt 110 landskamper for Spania og scoret 38 mål. Han er verdensmester fra 2010 og ble europamester i 2008 og 2012.

