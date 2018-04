Fernando Torres gir seg i Atlético Madrid etter sesongen

- Det har ikke vært et enkelt valg.

Fernando Torres gir seg i Atlético Madrid etter denne sesongen. Det bekreftet den legendariske spissen på en lengre pressekonferanse mandag ifølge den spanske avisen Marca.

Torres startet sin karriere i den spanske hovedstadsklubben, og returnerte til «los rojiblancos» i 2015 etter opphold i både Chelsea og AC Milan.

- Det har ikke vært et enkelt valg, det har kostet meg mye å ta dette valget. Realiteten tatt i betraktning, og omstendighetene, så er kanskje dette best for begge parter, sa Torres.

Atlético Madrid bekrefter på sine hjemmesider at de vil hedre Torres under sesongens siste hjemmekamp mot Eibar.

Farvel for andre gang



34-åringen har slitt med spilletid denne sesongen, og har som oftest startet kamper på benken. Med spillere som Antoine Griezmann og Diego Costa i troppen har mulighetene blitt færre og færre for «El Niño».

Han ble flasket opp i klubben som tiåring, og debuterte for Atlético i 2001. Seks år senere forlot han klubben til fordel for Liverpool og Premier League.

Med de røde fra Merseyside ble han i 2008 kåret til verdens tredje beste fotballspiller etter Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Selv forteller han at han gjerne skulle likt å ha lagt skoene på hylla på Wanda Metropolitano, Atlético Madrids nye hjemmebane.

- For meg er det vanskelig å ta farvel for andre gang, fordi jeg hadde forestilt meg å legge opp her. Men noen ganger går ikke ting slik du hadde ønsket. Jeg følger meg både fysisk og mentalt klar for å spille, og jeg kommer til å se etter et nytt sted, sa Torres videre.

Simeone-bråk?



Mange har spekulert i om det eksisterer ondt blod mellom Torres og Atleti-trener Diego Simeone. Spissen gjorde lite for å dempe de ryktene.

- Mitt forhold med Simeone er normalt. Det er ikke bra eller dårlig. Vi har vært lagkamerater og nå er han trener og jeg er spiller. Her er vi små i forhold til klubben, og vi må være sammen. Alt som blir sagt for å skape gnisninger er skadelig, sa Torres, som også understreket at det er han selv om velger å gi seg i Atlético Madrid.

Som nevnt så velger han likevel å fortsette sin karriere, og åpner nå for nye muligheter.

- Nå hører vi på tilbud, til nå har det ikke vært et scenario jeg har forestilt meg. Man må sette seg ned, se igjennom og ta tiden til gode, da det ikke eksisterer noe nært forestående, sier Torres.

Spissen står også med 38 scoringer på 110 landskamper for Spania, og var med å vinne EM i 2008 og 2012, samt VM i 2010 da det spanske landslaget slo Nederland i finalen.

