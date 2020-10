Fet fortsetter i Glimt permanent

Sondre Brunstad Fet blir værende i Bodø/Glimt i årene som kommer. Serielederen kjøper spilleren fri fra kontrakten med Aalesund.

Klubbene bekreftet tirsdag kveld at overgangen blir gjort permanent. Fet har skrevet under en avtale med Glimt som varer ut 2023-sesongen.

23-åringen kom til nordlandslaget på lån i mai. Den gang sikret Glimt seg en kjøpsopsjon.

– Det er ikke alltid lett å skulle signere for en klubb, men sånn som situasjonen har blitt, ble det likevel et lett valg. Jeg trives i klubben, både på og utenfor banen. Jeg ble fra første stund tatt godt imot av spillergruppen, trenere og folk i byen, sier Fet til glimt.no.

Midtbanespilleren står med 19 kamper og tre mål for Bodø/Glimt, som topper Eliteserien hele 16 poeng foran toer Molde når åtte runder gjenstår.

Fet har vært under kontrakt med Aalesund siden 2014.

– Det er selvfølgelig trist å forlate AaFK, som jeg har vært en del av i mange år. Samtidig er dette et riktig steg for min del. Bodø/Glimt har bygget et solid fundament, og jeg har fått utvikle meg i en spesifikk rolle som jeg trives i, sier han til Aalesunds nettsider.

