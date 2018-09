FFK-bom mot Fram

Fredrikstad kunne koblet grepet i opprykkskampen i 2. divisjon, men rotet bort seieren på overtid mot nedrykkstruede Fram Larvik.

Dermed endte det 1-1 i plankebyen. FFK topper avdeling 1 med 42 poeng, ett mer enn toer Raufoss før lagene møtes til «seriefinale» til helgen.

Tim Nilsen ordnet drømmestart for Per-Mathias Høgmos FFK. Allerede etter 40 sekunder ledet vertene 1-0 etter glimrende samspill mellom Nilsen og Andreas Aalbu.

Deretter sløste Fredrikstad vekk sjanse etter sjanse. Det straffet seg på overtid da Mahmoud Laham utlignet til 1-1.

Dermed forsvant to poeng på overtid for opprykksjagende FFK. Kun ett poeng skiller tetlagene i avdelingen foran stormøtet på Toten kommende helg.

Fram Larvik har to poeng opp til Nybergsund-Trysil på trygg grunn. Nybergsund-Trysil tapte tidligere søndag 0-2 borte mot Alta. Hønefoss ligger fortsatt sist. HBK ledet 2-0 hjemme mot Bærum, men to baklengsmål siste ti minutter sørget for 2-2. Med 11 poeng er ringerikingene på full fart ned i 3. divisjon.

I avdeling 2 leder Skeid fem poeng foran Hødd. Vard Haugesund er på full fart ned i 3. divisjon etter søndagens 1-2-tap borte mot Nardo. Med kun åtte poeng og seks kamper igjen å spille, er Vard hele 14 poeng unna trygg plass.

(©NTB)

Mest sett siste uken