Fiasko for Ingebrigtsen: Brann tapte nok en gang for Mjøndalen

Raden av kamper uten seier mot bruntrøyene fortsatte med flaut hjemmetap.

BRANN - MJØNDALEN 0-1:

Kåre Ingebrigtsen møtte til sin første kamp som Branns nye trener og redningsmann med et klart mål for øyet:

Seier og tre poeng mot Mjøndalen, et lag bergenserne ikke har slått siden 1992 i obligatoriske kamper.

Les også: Freste mot eget lag: - Det er sånne barnehagegreier, og det gidder jeg ikke

Men etter en tam forestilling, var det enda en gang de brunkledde som skaffet seg målet som avgjorde alt. Det skjedde fem minutter før full tid, og Andreas Hellum var målscorer etter et strøkent innlegg fra Lars Olden Larsen.

Målet, i kombinasjon med Branns skuffende innsats, vakte reaksjoner i TV 2s Fotball Xtra-sending.

- Han setter den sikkert i mål. Krise for «Brutter'n» og Brann, kommenterte Jesper Mathisen, med hentydning til Ingebrigtsens kallenavn fra dagene som Rosenborg-spiller.

Les også: Klemetsen etter Brækhus-tapet: - Det verste en bokser kan gjøre

Etter en litt døsig åpning i den bergenske kveldssola var det Brann og Gilbert Koomson som spilte seg til den første virkelige målsjansen i kampen.

Ghaneseren storet forbi gjestenes forsvar på en kontring, og Mjøndalen-keeper Sosha Makani ble enkelt rundet da han løp ut mot Koomson i overkant seint.

Bergenser nektet Brann scoring



Brann-vingen fikk imidlertid en veldig spiss vinkel og valgte å ikke forsøke en avslutning nesten fra dødlinja. Isteden spilte han ballen inn mot angrepskollega Daouda Bamba.

Pasningen, som ville gitt ivorianeren vidåpent mål fra kort hold, ble dog stoppet av en oppofrende bergenser i brun drakt, Sondre Liseth.

Sistnevnte fikk akkurat strukket ut beinet nok til å endre retning på ballbanen like foran Bamba, og unngikk samtidig å score selvmål, med noen små centimeteres margin.

Les også: Preget av Northug-episoden: - Må få hjelp og endre livsstilen

Drøyt ti minutter etterpå brente Bamba til med venstrebeinet etter å ha tatt seg forbi i Mjøndalen forsvarer inne i 16-meteren. Makani klarte å få opp høyrehånda nok til å styre ballen vi stolpen og til corner.

Seinere i omgangen kom Mjøndalen til noen halvsjanser på døballer og lange Fredrik Brustad-innkast, men uten at det ble virkelig hett rundt ørene på Branns bakre rekker.

Et smart frisparktrekk der Joackim Olsen Solberg fikk ballen, helte aleine på 12-13 meter midt i vertenes felt, var kanskje den største muligheten for de helbrune, men kapteinen sleivet ballen bakover i retningen han kom løpende fra.

Sjansefattig



Langt mellom målsjansene ble det også etter sidebyttet. Mjøndalen og trener Vegard Hansen ble tvunget til å gjøre noen bytter i andreomgangen, da Olsen Solberg var en av dem som måtte gi seg med skade.

Trenerkollega Ingebrigtsen ventet derimot til det siste kvarteret før han sendte inn Taijo Teniste på høyrebacken før Jon-Helge Tveita.

Like etterpå kom Kristoffer Barmen inn for Fredrik Haugen på midtbanen. Sistnevnte var før oppgjøret meget optimisisk på lagets vegne, og uttalte til Eurosport at han ventet et angrepsrettet og underholdende Brann-lag.

Med fasit i hånd etter sluttsignalet spørs det om Haugen eller andre i Brann-leiren er like oppglødd.